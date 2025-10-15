طرفدار انتخابات تناسبی هستم/ تلاش می کنیم لیست واحدی از اصولگرایان معقول ارائه دهیم

علیرضا خجسته‌پور قائم مقام دبیرکل حزب جامعه اسلامی مهندسین در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایلنا، درباره برگزاری انتخابات تناسبی در دوره هفتم شوراهای اسلامی شهر و روستا گفت: به نظر من، برگزاری انتخابات به صورت تناسبی می‌تواند به مشارکت بیشتر مردم کمک کند. چراکه وقتی خیلی صفر و صدی می شود یعنی مجلس یا شورای شهر نهادی که منتخب می شود از یک سلیقه ای از آحاد ملت کاملا خالی می شود قاعدتا کسانی که در آن انتخابات سلیقه شان رای نیاورده است حالت غیروابستگی به آن نهاد که می‌تواند شوراهای شهر یا مجلس باشد، پیدا می کنند.

وی ادامه داد: معتقدم این مدل از انتخابات باعث می‌شود که نمایندگان از سلیقه‌های مختلف جامعه انتخاب شوند و این امر به افزایش سرمایه اجتماعی و مشارکت عمومی منجر خواهد شد.

قائم مقام دبیرکل حزب جامعه اسلامی مهندسین با اشاره به برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا گفت: به هر حال، سال آینده انتخابات شوراها را داریم و فاصله زیادی تا آن نداریم. جامعه اسلامی مهندسین به عنوان یکی از تشکل‌های اصولگرا در حال بررسی چارچوب‌های لازم برای حمایت از افراد و احزاب مختلف است. تلاش ما این است که به وحدت حداکثری اصولگرایان دست یابیم.

خجسته پور با بیان اینکه این دغدغه همیشگی جامعه اسلامی مهندسین بوده است، گفت: همیشه تلاش ما این بوده که به چتر بزرگ اصولگرایی برسیم که البته این اجماع هم اجماع کامل نخواهد بود چراکه همیشه ممکن است همه سلایق در لیست ها قرار نگیرند.

وی ادامه داد: باتوجه به اینکه با برگزاری انتخابات تناسبی عملا حضور افراد در لیست های مختلف منتفی می شود بنابراین اتفاقا اهمیت یک لیست واحد در این شرایط دو چندان می شود بنابراین ما تلاش می کنیم تا سلایق مختلف اصولگرایی را به هم نزدیک کنیم تا بتوانیم یک لیست واحد و قوی از جریان اصولگرایی که قابل تأمل و قابلیت رای آوری داشته باشد، تهیه کنیم که شامل افراد صادق، معقول و ماهر باشد یعنی افرادی که قابلیت رای آوری داشته و مقبول هستند، در آن لیست باشند. این افراد باید توانایی اداره شهر را داشته باشند و در سیاست‌گذاری‌های مربوط به آن مؤثر باشند.

قائم مقام دبیر کل جامعه اسلامی مهندسین گفت: بعد از برگزاری مجمع در حال شکل دهی جلسات واحد سیاسی در جامعه اسلامی مهندسین هستیم البته تا رسیدن به مصداق‌ها و راه‌اندازی ستاد انتخاباتی هنوز فاصله داریم، اما برنامه‌ریزی‌ها باید از همین حالا آغاز شود، زیرا زمان زیادی تا انتخابات باقی نمانده است.

وی ادامه داد: اگر احزاب فعال‌تر باشند، به نظر می‌رسد که تنور انتخابات هم داغ‌تر شود و موضوع مهم مشارکت مردم هم اجرایی شود. البته از هر حرف و حدیث و اقدامی که به مشارکت مردم لطمه بزند چه در جریان اصولگرایی و چه در جریان اصلاح طلبی و هر جریان دیگری باید پرهیز کرد و آنچه که مهم است ورای لیست‌ها و اسم‌ها این است که انتخاب افراد مناسب برای اداره شهرها و سیاست‌گذاری‌های مربوط به آن انجام شود.

خجسته پور گفت: در مورد برگزاری انتخابات تناسبی، من جزو طرفداران این نوع برگزاری هستم. با اینکه ممکن است در آغاز مشکلاتی پیش بیاید، اما این نوع برگزاری به مشارکت مردم کمک می‌کند و می‌تواند موجب حاکمیت سلایق مختلف شود.

وی همچنین درباره اجماع بین اصولگرایان ادامه داد: بعد از انتخابات مجلس و همچنین قبل و بعد از انتخابات ریاست‌جمهوری، موضوعات مختلفی در کشور اتفاق افتاده است. یکی از این موضوعات، حمله ناجوانمردانه رژیم صهیونیستی و آمریکا بود که تأثیر زیادی بر فضای سیاسی داشت.

خجسته پور گفت: به نظر می‌رسد که احزاب سیاسی باید هر چه سریع‌تر گفت‌وگوها و رایزنی‌ها را آغاز کنند تا از تأخیر جلوگیری شود. البته من در جلسات شورای ائتلاف که قبلاً تشکیل می‌شد، مطرح کرده بودم که نباید تمام وقت صرف اجماع‌سازی و تهیه لیست واحد شود. واقعاً باید تکلیف این مسائل زودتر مشخص شود و مصداق‌ها سریع‌تر تعیین شوند.

وی گفت: جلب و جذب آرای مردم و دمیدن در داغی تنور انتخابات از اهمیت بیشتری برخوردار است و این موارد باید مهم‌تر از صرف زمان برای اجماع و ائتلاف باشد. امیدوارم احزاب اصولگرا از تجربیات انتخابات‌های قبلی بهره‌برداری کنند و مشکلاتی که در آخرین لحظات برای تهیه لیست پیش آمد، این بار جبران شود. بنابراین، امیدواریم با رایزنی‌های انجام شده، این بار بتوانیم به موقع لیست خوبی را به مردم ارائه کنیم.

