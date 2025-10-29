دنیامالی در گفتوگو با ایلنا:
لایحه جامع باشگاهداری تفکیک میان مکان ورزشی و باشگاههای دارای شخصیت حقوقی را روشن میکند
وزیر ورزش و جوانان با اشاره به اهمیت لایحه جامع باشگاهداری گفت: این لایحه موجب میشود میان مکانهای ورزشی و باشگاههایی که دارای شخصیت حقوقی هستند، تفکیک روشنی ایجاد شود.
احمد دنیامالی در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، درباره بررسی لایحه جامع باشگاهداری و تاثیر تصویب این لایحه بر ورزش حرفهای کشور گفت: تا الان هیچ تفاوتی درخصوص مجاوزهایی که میدادیم، تفاوتی بین باشگاه ورزشی و یک باشگاهی که شخصیت حقوقی دارد، نداشتیم.
وزیر ورزش و جوانان تاکید کرد: این لایحه کمک میکند تفکیکی بین مکان ورزشی و باشگاههایی که شخصیت حقوقی دارند، قائل شویم.
وی افزود: این باشگاهها در هر رشتهای که فعالیت دارند در بحث مجامع فدارسیونها نقش دارند و تا الان خیلی از اینها یک مکان ورزشی بودند.
دنیامالی بیان کرد: مثلا باشگاه بدنسازی کار میکرد بعد میآمد مدعی میشد که من در لیگ هستم که من جلوی این کار را گرفتم؛ گفتم باشگاههایی میتوانند ورود کنند که شخصیت حقوقی داشته باشند، برای همین برای فدارسیون بدنسازی که ۱۷ باشگاه در لیگ تعرفه شده بود و فقط ۳ مورد از این باشگاهها شرایط احراز داشتند برای اینکه جایگاه حقوقی ثبت شده داشته باشند.
به گزارش ایلنا، این لایحه در مهرماه سال جاری در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید، در قالب ۲۲ ماده به موضوعاتی از قبیل شفافیت در سرمایهگذاری در بخش ورزش حرفهای و همگانی، کاهش تصدیگری دولت در باشگاهداری، توسعه ورزش همگانی و حقوق تولید و پخش تلویزیونی و بهرهبرداری از نشان باشگاهها میپردازد.
در جلسه روز گذشته هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام ابتدا گزارش کمیسیونهای «اقتصادی»، «علمی، فرهنگی و اجتماعی» و «حقوقی و قضایی» دبیرخانه مجمع در خصوص لایحه «نظام جامع باشگاهداری جمهوری اسلامی ایران» ارائه شد و پس از توضیحات مجلس و صداوسیما، اعضای هیئت به تبادل نظر پرداختند. اعضای هیئت عالی نظارت، همچنین ماده ۲ در خصوص اهداف مطرح شده در این مصوبه را مغایر سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی دانستند و در ادامه به وجود ابهام در مواد ۵ و ۶ این لایحه رای دادند.