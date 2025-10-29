خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دنیامالی در گفت‌وگو با ایلنا:

لایحه جامع باشگاه‌داری تفکیک میان مکان ورزشی و باشگاه‌های دارای شخصیت حقوقی را روشن می‌کند

لایحه جامع باشگاه‌داری تفکیک میان مکان ورزشی و باشگاه‌های دارای شخصیت حقوقی را روشن می‌کند
کد خبر : 1698129
لینک کوتاه کپی شد.

وزیر ورزش و جوانان با اشاره به اهمیت لایحه جامع باشگاه‌داری گفت: این لایحه موجب می‌شود میان مکان‌های ورزشی و باشگاه‌هایی که دارای شخصیت حقوقی هستند، تفکیک روشنی ایجاد شود.

احمد دنیامالی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره بررسی لایحه جامع باشگاه‌داری و تاثیر تصویب این لایحه بر ورزش حرفه‌ای کشور گفت: تا الان هیچ تفاوتی  درخصوص مجاوزهایی که می‌دادیم، تفاوتی بین  باشگاه ورزشی و یک باشگاهی که شخصیت حقوقی دارد، نداشتیم.

وزیر ورزش و جوانان تاکید کرد: این لایحه کمک می‌کند تفکیکی  بین مکان  ورزشی و باشگاه‌هایی که شخصیت حقوقی دارند، قائل شویم.

وی افزود: این باشگاه‌ها در هر رشته‌ای که فعالیت دارند در بحث مجامع  فدارسیون‌ها نقش دارند  و تا الان خیلی از این‌ها یک مکان ورزشی بودند.

دنیامالی بیان کرد: مثلا باشگاه بدن‌سازی  کار می‌کرد بعد می‌آمد مدعی می‌شد که من در لیگ هستم  که من جلوی این کار را گرفتم؛ گفتم باشگاه‌هایی  می‌توانند ورود کنند که شخصیت حقوقی داشته باشند، برای همین برای فدارسیون بدن‌سازی  که ۱۷ باشگاه در لیگ تعرفه شده بود و فقط ۳ مورد از این باشگاه‌ها  شرایط احراز داشتند برای اینکه  جایگاه حقوقی ثبت شده داشته باشند.

به گزارش ایلنا، این لایحه در مهرماه سال جاری در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید، در قالب ۲۲ ماده به موضوعاتی از قبیل شفافیت در سرمایه‌گذاری در بخش ورزش حرفه‌ای و همگانی، کاهش تصدی‌گری دولت در باشگاه‌داری، توسعه ورزش همگانی و حقوق تولید و پخش تلویزیونی و بهره‌برداری از نشان باشگاه‌ها می‌پردازد.

در جلسه روز گذشته هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام ابتدا گزارش کمیسیون‌های «اقتصادی»، «علمی، فرهنگی و اجتماعی» و «حقوقی و قضایی» دبیرخانه مجمع در خصوص لایحه «نظام جامع باشگاه‌داری جمهوری اسلامی ایران» ارائه شد و پس از توضیحات مجلس و صداوسیما، اعضای هیئت به تبادل نظر پرداختند. اعضای هیئت عالی نظارت، همچنین ماده ۲ در خصوص اهداف مطرح شده در این مصوبه را مغایر سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی دانستند و در ادامه به وجود ابهام در مواد ۵ و ۶ این لایحه رای دادند.

انتهای پیام/
خبرنگار : سمیرا عالم پناه
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ