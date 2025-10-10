قهرمانی کشتی ایران حس غرور و سرمایه اجتماعی را ارتقا داد

به گزارش ایلنا ، سردار حسن حسن‌زاده در خصوص موفقیت‌های کشتی ایران در عرصه‌های جهانی، اظهارداشت: قهرمانی تیم‌های ملی کشتی‌ در شرایطی به دست آمد که جامعه ما به شدت نیازمند روحیه و اعتماد ملی به نفس داشت. این قهرمانی به فضل پروردگار شکل گرفت تا اقتدار ملی و نشاط اجتماعی به جامعه تزریق شود. تیم ما مقتدرانه و با مرام پهلوانی گام به پیکارهای کرواسی گذاشت و پیروزی و موفقیت عزتمندانه‌ای کسب کردند و همه مردم شاد شدند و از این قهرمانان و فضای پیروزمندانه استقبال کردند.

فرمانده سپاه محمد رسول‌الله (ص) تهران بزرگ گفت: از تمام ورزشکاران، سرمربیان و کادرفنی تشکر می‌کنم. از علیرضا دبیر رئیس فدراسیون کشتی که یک فضای حماسی، معنوی و ارزشی را در فدراسیون ایجاد کردند تشکر می‌کنم. کشتی ورزش ملی و مذهبی ما است. در این روزها مردم از قدرتنمایی کشتی‌گیران شاد شدند و روحیه پیدا کردند و اعتماد به نفس ملی افزایش پیدا کرد. این پیروزها همراه با پهلوانی سرمایه ملی ما را ارتقا داد و حس غرور آن در بین مردم به ویژه بین جوانان ما ما کاملا مشهود بود.

سردار حسن‌زاده با بیان اینکه ورزشکاران سفیران انقلاب اسلامی هستند افزود: کشتی ورزش ملی و آئینی ما است و ارتباط نزدیکی با آموزه‌های دینی دارد. این رشته با فرهنگ ایرانی ما ارتباط کاملا قوی دارد. وقتی قهرمان ما با رفتار خود پهلوانان روی تشک می‌روند و بعد از مسابقه عکس‌العمل متواضعانه نشان می‌دهند نشان از تفکر انقلابی دارد.

او در پایان تصریح کرد: زمانی که پرچم مقدس جمهوری اسلامی در میادین بزرگ به اهتزاز درمی‌آید یعنی صدور ارزش و فرهنگ انقلاب اسلامی است که در سطح جهان به نمایش گذاشته می‌شود.