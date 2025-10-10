سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با محکوم‌کردن حملات نظامی آمریکا علیه قایق‌های ماهیگیری در این منطقه و تهدید به توسل به زور علیه حاکمیت ملی و تمامیت سرزمینی ونزوئلا، این اقدامات را نقض صریح اصول منشور سازمان ملل و قواعد بنیادین حقوق بین‌الملل توصیف کرد.

بقائی در ادامه، خواستار توجه فوری شورای امنیت و دبیرکل سازمان ملل متحد به وضعیت خطرناکی شد که ناشی از اصرار آمریکا بر مداخله غیرقانونی در امور داخلی جمهوری بولیواری ونزوئلا به‌عنوان یک کشور مستقل عضو سازمان ملل متحد است.