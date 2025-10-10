خبرگزاری کار ایران
هشدار ایران درباره پیامدهای قانون‌شکنی آمریکا در کارائیب
وزارت خارجه ایران تحرکات نظامی مداخله‌جویانه آمریکا در منطقه کارائیب و آمریکای لاتین را محکوم کرد.

به گزارش ایلنا، «اسماعیل بقائی» سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران روز جمعه اقدامات تنش‌زا و بی‌ثبات‌کننده آمریکا در منطقه کارائیب و آمریکای لاتین، به‌ویژه تحرکات نظامی اخیر علیه ونزوئلا را تهدیدی علیه صلح و امنیت منطقه‌ای خواند و نسبت به پیامدهای گسترش قانون‌شکنی و یکجانبه‌گرایی ستیزه‌جویانه آمریکا بر صلح و ثبات جهانی هشدار داد.

سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با محکوم‌کردن حملات نظامی آمریکا علیه قایق‌های ماهیگیری در این منطقه و تهدید به توسل به زور علیه حاکمیت ملی و تمامیت سرزمینی ونزوئلا، این اقدامات را نقض صریح اصول منشور سازمان ملل و قواعد بنیادین حقوق بین‌الملل توصیف کرد.

بقائی در ادامه، خواستار توجه فوری شورای امنیت و دبیرکل سازمان ملل متحد به وضعیت خطرناکی شد که ناشی از اصرار آمریکا بر مداخله غیرقانونی در امور داخلی جمهوری بولیواری ونزوئلا به‌عنوان یک کشور مستقل عضو سازمان ملل متحد است.

