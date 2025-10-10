تیم بوکس رعد پدافند هوایی ارتش قهرمان لیگ برتر کشور شد

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ارتش، مرحله نهایی لیگ برتر بوکس ایران با قهرمانی تیم رعد پدافند ارتش به پایان رسید.

تیم هیئت بوکس استان تهران نیز به مقام دوم و تیم عقاب نیروی هوایی اصفهان به مقام سوم دست یافت.

همچنین تیم استان مرکزی در جایگاه چهارم ایستاد.

لیگ برتر بوکس از ۲۶ اسفند ۱۴۰۳ با حضور هشت تیم آغاز شده بود پنج شنبه ۱۷ مهر ۱۴۰۴ با برگزاری دیدارهای نهایی، به کار خود پایان داد.