کارگروه آموزشی HADR با حضور سخنرانان داخلی و خارجی برگزار شد
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ارتش، در اولین روز از نشست بینالمللی کارگروه اقدامات بشردوستانه مقابله با بلایای طبیعی (HADR) آیونز ۲۰۲۵ که به میزبانی دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره) در نوشهر برگزار می شود کارگروه آموزشی HADR با حضور سخنرانان داخلی و خارجی برگزار شد.
ناخدا سوم ناونیت، رئیس روابط خارجی نیروی دریایی هند، در سخنانی با تأکید بر نقش حیاتی کارگروه اقدامات بشردوستانه مقابله با بلایای طبیعی (HADR) در منطقه اقیانوس هند، از افزایش شدید حوادث طبیعی در این منطقه بهعنوان تهدیدی جدی برای امنیت انسانی و زیستمحیطی نام برد.
وی با تأکید بر اینکه بلایا نهتنها بیشتر شدهاند، بلکه پیچیدهتر و گستردهتر نیز شدهاند، خاطرنشان کرد: نیروهای دریایی در منطقه اقیانوس هند باید نقش محوری در مدیریت این چالشها ایفا کنند. ما باید آماده باشیم تا در مواجهه با فجایع، پاسخهای سریع، مؤثر و انسانی ارائه دهیم.
رئیس روابط خارجی نیروی دریایی هند با اشاره به عملیات بشر دوستانه نیروی دریایی هند اظهار داشت: عملیات «شکوفه» در لیبی در سال های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۵، هفت عملیات در کشورهای مالدیو و یمن در سال های ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۰ و چهار عملیات در موزامبیک در سال های ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۵ که شامل ارائه خدمات پزشکی به بیش از ۱۳۸۰ نفر و توزیع اقلام ضروری از جمله ۴۰ تن برنج و دارو بوده از جمله اقدامات بشر دوستانه منطبق بر اجلاس آیونز بوده است.
ناخدا سوم ناونیت اظهار داشت: همکاری سریع بینسازمانی، استقرار سریع تجهیزات و نیروها، هماهنگی مؤثر بین کمکهای پزشکی و نظامی و شناسایی چالشها و ارائه راهحلهای کاربردی را عوامل اصی در موفقیت در عملیات های بشردوستانه دانست.
دکتر ریما شوکت استراتژیست برجسته موسسه مطالعاتی منطقه اسلامآباد از سخنرانان این مراسم، با تأکید بر اهمیت همکاریهای بینالمللی در عملیاتهای امداد و کمکهای بشردوستانه (HADR) در آبهای بینالمللی، اعلام کرد که دریا به عنوان میراث بشریت، نیازمند مدیریت مشترک و فرامرزی است.
دکتر شوکت با اشاره به وقوع مکرر بلایای طبیعی در مناطق دریایی که اغلب چند کشور را همزمان تحت تأثیر قرار میدهد، گفت: برای مقابله مؤثر با این بحرانها، نمیتوان به ظرفیتهای ملی یک کشور اکتفا کرد و باید از توان و ظرفیتهای چندین کشور استفاده کرد.
وی افزود: قدرت نظامی دریایی نقش بینظیری در مدیریت این حوادث ایفا میکند و این موضوع نیازمند همکاری سریع و گسترده در منطقهای وسیع است
ریما شوکت تأکید کرد: کشتیهای پشتیبانی چندمنظوره، طراحی شدهاند تا در شرایط بحران بتوانند خدمات بشردوستانه را با تجهیزات پیشرفته ارائه دهند؛ این کشتیها میتوانند به سرعت وارد عمل شده و در نجات و امداد به آسیبدیدگان نقش کلیدی ایفا کنند.
دریادار بازنشسته دکتر فیصل شاه، وابسته نظامی سابق پاکستان در ایران در ادامه این مراسم ، در سخنانی بر ضرورت تقویت همکاری بینالمللی برای مقابله با بلایای طبیعی، بهویژه در مناطق دریایی، تأکید کرد.
وی با اشاره به گستردگی فجایع طبیعی در مناطق ساحلی و دریایی، گفت: «حادثههایی نظیر غرقشدگی، تصادم های دریایی، آبگرفتگی کشتیها و آسیبهای انسانی و زیستمحیطی ناشی از آنها، باید به صورت تخصصی و جامع در کارگروههای بینالمللی مورد بررسی قرار گیرند.
وابسته نظامی سابق پاکستان در ایران با تأکید بر رویکرد نوین در استفاده از فناوری گفت: هوش مصنوعی، تصاویر ماهوارهای و دادههای هوایی میتوانند در پیشبینی بلایا، تحلیل موقعیتهای بحرانی و تصمیمگیری سریع نقشی حیاتی داشته باشند؛ بهویژه در شرایطی که تغییرات اقلیمی، سرعت و شدت وقوع بلایا را افزایش داده، باید از فناوریهای نوین برای پاسخ مؤثر استفاده کنیم.
سازمان بنادر و دریانوردی مسئولیت جستجو و نجات دریایی در کشور را برعهده دارد
نادر پسنده مدیر کل ایمنی و حفاظت دریایی سازمان بنادر و دریانوردی کل کشور ضمن تشریح اهمیت عملیات جستجو و نجات دریایی، گفت: در جمهوری اسلامی ایران، مسئولیت جستجو و نجات دریایی به سازمان بنادر و دریانوردی واگذار شده است.
وی افزود: بیش از ۹۰ درصد حمل و نقل دریایی جهان از طریق دریا انجام میشود و افراد دریانورد نقش کلیدی در این حوزه دارند. در زمان وقوع حوادث دریایی، سازمان بنادر با استفاده از تجهیزات پیشرفته، نیروهای آموزشدیده و همکاری با نهادهای مختلف مانند نیروی دریایی، دریابانی و بخش خصوصی، عملیات جستجو و نجات را اجرا میکند.
مدیر کل ایمنی و حفاظت دریایی سازمان بنادر به برنامههای نوین سازمان بنادر اشاره کرد و گفت: استفاده از پهپادها، هلیکوپترها و شناورهای پرسرعت در عملیات جستجو و نجات موجب افزایش سرعت و دقت در پیدا کردن افراد گرفتار در دریا شده است. همچنین طرح ملی جستجو و نجات دریایی با همکاری همه دستگاههای مرتبط در کشور تدوین و ابلاغ شده است.
ناخدایکم پزشک غواص، وحید قاسمی، متخصص پزشکی دریایی در نشست بینالمللی کارگروه اقدامات بشردوستانه مقابله با بلایای طبیعی (HADR) با اشاره به چالشهای پزشکی در محیطهای دریایی گفت: ارتباط میان تیمهای پزشکی و بخشهای امدادرسانی در بسیاری از نقاط جهان کافی نیست و هدف این جلسه نزدیکتر کردن این فضاست.
وی افزود: بیمارستان تخصصی ناو بندر مکران، با امکانات پیشرفته پزشکی و تخصصی، نقشی کلیدی در حمایت از امدادهای دریایی در منطقه اقیانوس هند ایفا میکند
متخصص پزشکی دریایی در نشست بینالمللی کارگروه اقدامات بشردوستانه مقابله با بلایای طبیعی (HADR) با اشاره به انجام یکی از پیچیده ترین اقدانات پزشکی در ناوبندر مکران در ناوگروه 86 اظهار داشت: بیماری که با علائمی ساده مانند تهوع و درد شکم به بیمارستان مکران مراجعه کرد، اما به دلیل بروز یک اختلال قلبی نادر به نام «پارکینسون وایت» که در شرایط استرس و فشار محیط دریایی بروز کرده بود، در معرض خطر جدی قرار گرفت.
قاسمی توضیح داد که تشخیص این بیماری تنها با دقت و هوشیاری تیم پزشکی ممکن شد و با استفاده از فناوریهای تلهمدیسین و همکاری چندین مرکز تخصصی، بیمار تحت مراقبتهای ویژه قرار گرفت. در طی این روند، بیمار با بیهوشی کنترل شده و شوک الکتریکی تحت نظر متخصصان، توانست از وضعیت بحرانی نجات یابد.
وی تأکید کرد که این نوع نجاتها نیازمند هماهنگی دقیق میان کادر درمان، فرماندهی یگانها و تیمهای پشتیبانی است و نمونهای از موفقیت پزشکی دریایی در شرایط بسیار سخت و دور از مراکز درمانی است.
امیردریادار دوم ابوطالب مطلبی فرمانده دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره) نوشهر و سخنگوی نشست بینالمللی کارگروه اقدامات بشردوستانه مقابله با بلایای طبیعی (HADR) آیونز ۲۰۲۵ نیز به عنوان سخنران پایانی گفت: از طرف خودم و همه مستمعین عمیقترین قدردانی خود را از اساتید معظم ابراز میکنم دانش و تجربه شما و اشتیاق به انتقال آن به دیگران سنگ بنای این کارگاه بود شما دانشی را به اشتراک گذاشتید که جان انسانها را نجات میدهد و این با هیچ کلامی قابل تقدیر نیست از شما شرکت کنندگان عزیز و مشارکت فعال شما سپاسگزارم و معتقدم که تعهد تزلزل ناپذیر شما چیزی است که واقعاً موفقیت این کارگاه آموزشی بینالمللی به آن نیاز داشت.
وی ادامه داد: اینجا جایی است که ملتها گرد هم میآیند آنچه در اینجا آموختهاید به یاد داشته باشید در ارتباط با یکدیگر باشید گفتگوها و نشستها و کارگاههای این چنینی را ادامه دهید و بدانید که اکنون بخشی از جامعه هستید که متعهد به تبدیل اقیانوس هند به منطقهای امنتر و ایمنتر است.