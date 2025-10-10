خطیب نماز جمعه تهران:
زیست عفیفانه برای جامعه ایمانی یک حق مسلم است
خطیب این هفته نماز جمعه تهران گفت: زیست عفیفانه برای جامعه ایمانی تنها یک وظیفه نیست، بلکه یک حق مسلم است. همه مومنان حق دارند در محیطی سالم، پاک و با رعایت حریمها زندگی کنند. بانوان مسلمان حق دارند در محیطی امن رشد کنند و استعدادهایشان شکوفا شود. گاهی موضوعات به صورت تکلیف مطرح میشود و از آنجا که طبیعت انسان تمایل به فرار از تکلیف دارد، ممکن است این امر دشوار به نظر برسد؛ اما زمانی که موضوعی حق انسان باشد، مطالبه و پیگیری آن به صورت جدی انجام میشود.
به گزارش خبرنگار ایلنا، حجتالاسلام محمدجواد حاجعلیاکبری، خطیب موقت این هفته در تهران گفت: زیست عفیفانه و پاکدامنی بهعنوان پایه حیات طیبه در جامعه اسلامی و انسانی، هدیه ملکوتی از سوی خداوند است. زیست عفیفانه که سرشار از پاکدامنی و عفت است، هدیه بزرگ خداوند به بشریت است و این عطیه ملکوتی توسط خداوند متعال تبیین شده است..
وی ادامه داد: خداوند راه و رسمی را که انبیا الهی برای تامین خوشبختی بشریت مطرح کردهاند، در سوره مبارکه نساء برای همه امتها ارائه کرده است. زیست عفیفانه تکلیفی مشترک برای همه آحاد مومنین است و همه زنان و مردان مسلمان، نخبگان، خواص امت، مسئولین، نهادها و حتی اهالی هنر، بدون استثنا، در این زمینه مسئولیت بزرگی دارند.
امام جمعه موقت تهران تصریح کرد: بانوان جامعه به عنوان یک تکلیف الهی وظیفه بزرگی نسبت به زیست عفیفانه دارند. این امر خطیر که در قرآن نماد علم و حکمت خداوند است، رسالتی بزرگ محسوب میشود. هنگامی که بانوی مؤمن و مسلمان با رعایت حریم، عفاف و حجاب وارد عرصه اجتماع میشود، در حال انجام مسئولیتی بزرگ، اجتماعی و مدنی است و این فریضه اجتماعی، نقش مهمی در ترویج ارزشهای الهی دارد. جامعه اسلامی باید در مسیر تحقق اراده الهی متحد عمل کند و در برابر جبهه شیطان که نماد هرزگی و بیعفتی است، صفآرایی کند و از هویت خود حفاظت نماید. این یک تکلیف و وظیفه همگانی است.
حاجعلیاکبری گفت: زیست عفیفانه برای جامعه ایمانی تنها یک وظیفه نیست، بلکه یک حق مسلم است. همه مومنان حق دارند در محیطی سالم، پاک و با رعایت حریمها زندگی کنند. بانوان مسلمان حق دارند در محیطی امن رشد کنند و استعدادهایشان شکوفا شود. گاهی موضوعات به صورت تکلیف مطرح میشود و از آنجا که طبیعت انسان تمایل به فرار از تکلیف دارد، ممکن است این امر دشوار به نظر برسد؛ اما زمانی که موضوعی حق انسان باشد، مطالبه و پیگیری آن به صورت جدی انجام میشود. جامعه اسلامی از نظر رشد فرهنگی در زمینه زنان باید به نقطهای برسد که همه بانوان زیست عفیفانه را حق مسلم خود بدانند و آن را مطالبه کنند.
وی ادامه داد: اگرچه زیست عفیفانه حق همه زنان و مردان است اما با توجه به ملاحظات هستیشناسی و ویژگیهای تکوینی زنان، این حق برای آنان بزرگتر و جدیتر است. بانوان باید زیست عفیفانه را به عنوان حق مسلم خود بدانند؛ زیرا کرامت، هویت الهی، معنوی و خانوادگی آنها تنها در پرتو حفظ این حق امکانپذیر است. توهین به این هویت، بزرگترین اهانت به شخصیت انسانی زنان است.
وی تصریح کرد: کرامت انسانی زن زمانی تحقق مییابد که به او به عنوان یک شخصیت محترم انسانی نگاه شود، نه به عنوان ابزاری برای لذتجویی مردان. زن باید مکرم باشد و کرامت او حق بزرگی است که تنها با نگاه انسانی، نه جنسیتی، تأمین میشود. همچنین خداوند در وجود همه انسانها، به ویژه بانوان، کشش و تمایل ملکوتی قرار داده است.
حاجعلیاکبری ادامه داد: سهم بانوان از بهرههای ملکوتی از مردان بیشتر است و تمایل آنها به مسائل عرفانی و معنوی بالاتر است. اگر ویروس بیعفتی در جامعه رواج یابد، نخستین کسانی که حقشان تضییع میشود، بانوان هستند. سلامت معنوی زنان در پرتو زیست عفیفانه شکل میگیرد و هویت اجتماعی آنها به همین موضوع بستگی دارد.
امام جمعه موقت تهران تأکید کرد: با پیشرفت زندگی اجتماعی، حضور زنان در عرصههای علمی، فرهنگی، ورزشی، هنری و تمدنسازی اهمیت بیشتری یافته است. گفتمان زیست عفیفانه زمینهساز حضور فعال بانوان در جامعه است؛ اما وقتی روابط اجتماعی آشفته شود، نخستین قربانیان آن زنان هستند و پس از آن مردان و کل جامعه.
وی افزود: خانواده، به عنوان نخستین سلول اجتماعی، در برابر ویروس هرزگی آسیبپذیر است و اگر این ویروس به خانواده نفوذ کند، آن را از هم میپاشد. در چنین شرایطی حق همه افراد جامعه تضییع میشود اما حق بانوان بیش از همه آسیب میبیند. زیست عفیفانه نه تنها یک تکلیف الهی و حقالناس است، بلکه یک حق انسانی است که باید بهصورت جدی مطالبه شود. این حق شامل کرامت، معنویت، شکوفایی استعدادها، حضور فعال اجتماعی و داشتن خانوادهای پویا است و برای بانوان حیاتیتر است. همه باید با همت و برنامهریزی درست این حق را محقق کنند.
وی ادامه داد: اگر این حق در مدارس به دختران آموزش داده شود، جامعهای متفاوت خواهیم داشت که در آن زیست عفیفانه به عنوان حقی پذیرفته شده است، نه موضوعی تحمیلی. در فرهنگ منحط غربی که جاهلیت مدرن نامیده میشود، حق زیست عفیفانه زنان به شدت پایمال شده است. جریان هرزگی و بیعفتی از قرن بیستم در غرب رواج یافت و به جوامع دیگر صادر شد. غربیها مسئول آسیب رساندن به هویت انسانی، اجتماعی، معنوی و خانوادگی زنان و مردان هستند و باید نزد وجدان بشریت محاکمه شوند.
وی با مقایسه جاهلیت قدیم و جاهلیت مدرن اظهار کرد: در جاهلیت کهنه، دختران را زندهبهگور میکردند اما در جاهلیت جدید، هویت زن با دستان خود او و با نفاقی پیچیده، زندهبهگور میشود. به نام آزادی، بزرگترین اسارتها، و به نام کرامت، بزرگترین اهانتها به زنان تحمیل شده است. مردان با لباس محترم در جامعه حضور دارند اما زنان عریان شده و این به شاخصی برای هویت تبدیل شده است. آیا این کرامت است که زنان به کالای ارزان تبدیل شوند و دیگران از آن سوءاستفاده کنند؟ این مصیبت به اسم آزادی و عدالت جنسیتی رخ داده است.
حجتالاسلام حاجعلیاکبری ادامه داد: جامعه زنان ما از عفیفترین جوامع بشری است که ریشه و بنیان محکمی دارد. باید دستگاههای فرهنگی، تربیتی، رسانهها، هنرمندان و نهادهای قانونگذاری دست به دست هم دهند و از این حق بزرگ و مسلم، به ویژه حق بانوان و دختران، بهخوبی دفاع کنند.
خطیب موقت این هفته نماز جمعه در تهران در بخش دوم خطبههای نماز جمعه گفت: پیام رهبر معظم انقلاب درباره نماز را شنیدید که این گردهمایی را سودمند دانستند و برگزاری اجلاس نماز را تبریک گفتند. امیدواریم خداوند ما را قدرشناس قرار دهد و بتوانیم وظایف مومنان در این زمینه را به درستی انجام دهیم. امیدواریم نهادها و مسئولان وظایف خود را در برگزاری نمازهای جمعه و اهتمام به نماز بهخوبی ایفا کنند.
وی در بخش دیگری از صحبت های خود ضمن قدردانی زحمات نیروهای انتظامی گفت: هفته فراجا را پشت سر گذاشتیم و به شهدای این نیرو که نمونه مظلوم و مقتدر هستند، ادای احترام میکنیم. برای نیروهای فراجا آرزوی موفقیت روزافزون داریم تا در تأمین امنیت جامعه اسلامی به خوبی عمل کنند.
امام جمعه موقت تهران با تشکر از ورزشکاران پاراالمپیک گفت: ورزشکاران پارالمپیک افتخارات زیادی برای کشور آفریدند، بهویژه خانم جوانمردی که مورد استقبال امام مسلمین قرار گرفت.
وی همچنین به بیانیه شورای همکاری خلیج فارس و اروپا اشاره کرد و گفت: این بیانیه وقیحانه، بیاساس و مداخلهجویانه است. جزایر سهگانه همیشه ایرانی بوده و خواهد بود. درباره مسائل موشکی نیز به دیگران مربوط نیست و باید دست از این یاوهگوییها بردارند. جمهوری اسلامی منتظر نظر دیگران نیست.کشورهای بیگانه به جای تکیه بر اروپاییهای بیوفا، بهتر است ارتباط خود را با جمهوری اسلامی ایران که بزرگترین حامی آنهاست، حفظ کنند. ایران همسایهای مهربان و برادر برای همه مسلمانان است.
امام جمعه موقت تهران گفت: راهبرد ما این است که باید در تمام عرصهها صحبت رهبرمان پیشرفت کنیم، از تلاشهای رئیس جمهور و معاون اول او که رهبر عزیزمان از آنها تقدیر کردهاند؛ تشکر میکنیم و امیدواریم برای کاهش رنجها و دشواریهایی که در زندگی اقتصادی مردم است، شاهد برنامهریزیهای جدیدتری باشیم. ستادی که در دولت به فرماندهی معاون اول تشکیل شده است، قوی و مانند یک اتاق جنگ سازماندهی شده و قوی عمل کند. دستگاه وزارتخانههای مربوطه را کنار هم ساماندهی کنند و برنامه هوشمندانهای را برای رفع ناترازیها داشته باشند.
حجتالاسلام حاجعلیاکبری همچنین با اشاره به مشکلات ناترازی ها در کشور خاطرنشان کرد: میدانیم حل ناترازیهای آب و گاز بسیار دشوار است، امیدواریم شاهد وضعیت مناسبی برای زمستان باشیم. برادران و خواهران میدانیم که آحاد افراد جامعه در این رابطه مسئول هستند، ما رویه مْصرفانهای داریم و باید رویه اسلامی خود برگردیم. امیدواریم نهضت ملی مسکن شتاب بیشتری بگیرد و وضعیت از رکود خارج شود.
وی با اشاره به طرح کالابرگ ادامه داد: امیدواریم طرح کالابرگ الکترونیک با حفظ قیمت در اختیار عموم جامعه قرار بگیرد و به مشکل بر نخورد و امیدواریم مقدمات این امر تسریع شود. امیدوارم با همکاری دولت و دستگاه قضایی با کسانی که در چنین شرایطی احتکار و گران فروشی میکنند برخورد مناسب و بازدارنده صورت بگیرد.
امام جمعه موقت تهران گفت: باید از ظرفیتهای داخلی کشورمان بیشتر استفاده کنیم و تولیدکنندگان خْرد و بزرگ را کمک کنیم. با افتخار دست کسانی که در این شرایط در عرصه تولید به جامعه خدمت میکنند و سرداران این نبرد حساس اقتصادی کشور هستند را میبوسم. در مقابل کسانی هستند که درصدد دستاندازی به بیت المال هستند و فرصتها را استفاده میکنند و مانند انگل عمل میکنند و باید دست این افراد قطع شود.
حجتالاسلام حاجعلیاکبری همچنین راجع به غزه و فلسطین تصریح کرد: ۷ اکتبر را پشت سر گذاشتیم، دومین سال آغاز عملیات طوفان الاقصی؛ برادران و خواهران ایمانی نگاهی به چهره پر از خباثت و اندوه و ورشکسته رژیم صهیونیستی بیندازید. البته همیشه نحس، نجس و بعد ترکیب بوده است؛ ببینید که خداوند متعال به دست مومنین چه به روز آنها آورد. در این دو سال چه شکستهایی به این رژیم خبیث تحمیل شد و هیبت آنها متلاشی شد و شکست اقتصادی بر آنها تحمیل شد؛ امروز منفورترین جماعت و باند در سطح افکار عمومی جهانی رژیم صهیونیستی است و این شکستها در همه عرصهها بر آنها تحمیل شد، پروژههای راهبردی نظیر طرح ابراهیم داشتند که همه آنها با شکست مواجه شد.
وی ادامه داد: دو سوال و دو روز پس از طوفانالاقصی توافقی برای آتش بس با غزه انجام دادند و بر خلاف همه توقعات و شعارهایی که اعلام میکردند، به هیچ یک از آرزوها و خواستههایشان نرسیدند جز اینکه نسل کشی کردند به هیچ کدام از اهداف اعلامی خود نرسیدند.
امام جمعه موقت تهران تصریح کرد: رژیم صهیونیستی میخواست ریشه حماس را بکند و مجبور شد با همین گروه به مذاکره بنشیند. مردم غزه در اوج احساس پیروزی هستند و رژیم صهیونیستی ورشکسته و توسری خورده است. این دشمن قابل اعتماد نیست، لذا باید همه مراقب باشند و در جبهه مقاومت حماس باید آمادهتر باشد. حالا ترامپ که خود متهم ردیف اول در نسل کشی غزه در کنار رژیم صهیونیستی است، به دنبال نوبل صلح است و میگوید باید به من جایزه صلح بدهند.