وزرای «نفت»، «امور خارجه»، «آموزش و پرورش»، «تعاون، کار و رفاه اجتماعی»، «میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری» در جلسات هفته آینده کمیسیون‌های مجلس شوای اسلامی حضور می‌یابند.

به گزارش ایلنا، این موارد در دستورکار جلسات هفته آینده کمیسیون‌های تخصصی مجلس قرار دارد:

کمیسیون اصل ۹۰؛ جلسه کمیسیون با حضور وزیر امور خارجه درخصوص اقدامات انجام شده به منظور تامین منافع ملی

کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری؛ جلسه کمیسیون با حضور وزیر آموزش و پرورش جهت پاسخگویی به سوالات نمایندگان

کمیسیون اجتماعی؛ دعوت از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به منظور پیگیری مصوبات کمیسیون در ماموریت استان آذر بایجان شرقی و نیز پاسخگویی به سوالات نمایندگان

کمیسیون صنایع؛ دعوت از وزیر نفت جهت بررسی موضوع تامین سوخت صنایع و نیز تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت‌های پتروشیمی در پنج سال اخیر. دعوت از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی جهت بررسی تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت‌های پتروشیمی ذیل وزارت تعاون

کمیسیون عمران؛ دعوت از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به منظور رسیدگی به سوالات نمایندگان. دعوت از وزیر نفت به منظور پاسخگویی به سوالات نمایندگان

کمیسیون فرهنگی؛ دعوت از وزیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری جهت پاسخگویی به سوالات نمایندگان.

