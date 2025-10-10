خبرگزاری کار ایران
تشریح جزییات بررسی طرح ملی هوش مصنوعی در مجلس
کد خبر : 1698018
طاهری رئیس کمیته ICT کمیسیون صنایع و معادن مجلس به تشریح جزئیات بررسی طرح ملی هوش مصنوعی در مجلس پرداخت.

به گزارش ایلنا، مصطفی طاهری در تشریح فرآیند بررسی طرح ملی هوش مصنوعی گفت: در راستای اجرای ماده 65 قانون برنامه هفتم توسعه دولت باید حداکثر ظرف مدت 6 ماه برای اجرای مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی، لایحه هوش مصنوعی را به مجلس تقدیم می کرد. با توجه به اینکه این اتفاق رخ نداد مجلس بررسی طرح ملی هوش مصنوعی را در دستور کار قرار داد که کلیات این طرح در خرداد ماه در صحن مجلس به تصویب رسید و برای بررسی جزئیات و پیشنهادات نمایندگان در قالب دوشوری به کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ارجاع داده شد.

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: بررسی گزارش این طرح مجدد در دستور کار صحن مجلس قرار گرفته و ماده یک آن به دلیل اینکه هوش مصنوعی، موضوع جدیدی است و نسبت به سایر قوانین تعاریف بیشتری دارد، پیشنهادات بسیاری از سوی نمایندگان برای این ماده مطرح، و باعث شد با تامل بیشتر روند پیگیری شود و ادامه بررسی آن به جلسه آتی صحن موکول شد.

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم، تصریح کرد: پیش بینی می شود بررسی این طرح ظرف مدت دو هفته آینده نهایی شده و به تصویب برسد و برای تایید به شورای نگهبان ارسال خواهد شد.

رییس کمیته ICT کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، به خانه ملت گفت: این طرح دارای 14 ماده است که در ماده یک آن تعاریفی همچون هوش مصنوعی درج شده است. بطور مثال در بحث تقنینی اینکه هوش مصنوعی به معنای ماشینی است که مفاهیم را درک می کند و بر اساس آنچه آموخته و مطالباتی که داریم، تصمیماتی را اتخاذ می کند باید در تعارف لحاظ شود.

