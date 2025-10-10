تهران همواره در کنار مردم فلسطین بوده است

وی که با شبکه المیادین گفت‌وگو می‌کرد، افزود: حمایت ایران از مردم فلسطین صرفا یک موضع سیاسی نیست، بلکه مبتنی بر اعتقاد به حق تعیین سرنوشت ملت‌ها است.

سخنگوی دولت ایران خاطرنشان کرد: مقاومت مردم فلسطین مشروع است و مقاومت بخش جدایی‌ناپذیری از روند احیای حقوق فلسطینیان را تشکیل می‌دهد.

مهاجرانی تأکید کرد توقف جنایات در غزه پایان راه نیست و دولت‌ها و نهادهای بین‌المللی وظیفه دارند کسانی را که دستور جنگ و کشتار در غزه را داده و اجرا کرده‌اند، پاسخگو کنند.