به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، در دیدار علاءالدین رفیع‌زاده، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با سید محمد امین آقامیری، دبیر شورای عالی فضای مجازی، دو طرف بر ضرورت هم‌افزایی و هماهنگی میان نهادهای مسئول در راستای تحقق دولت هوشمند و ارتقای خدمات دیجیتال تأکید کردند.

آقامیری در این نشست با اشاره به نقش روزافزون فضای مجازی در زندگی مردم گفت: «در جهان امروز، از میان ۵ میلیارد و ۵۰۰ میلیون کاربر فعال، متوسط زمان نگاه افراد به صفحه‌نمایش — اعم از تلفن همراه، لپ‌تاپ، تلویزیون و تبلت — روزانه حدود ۶ ساعت و ۴۰ دقیقه است؛ این رقم در ایران به ۷ ساعت و ۱۵ دقیقه می‌رسد که نشان‌دهنده‌ اهمیت و ضرورت توجه به سیاست‌گذاری صحیح در این حوزه است.

دبیر شورای عالی فضای مجازی با اعلام آمادگی برای تشریک مساعی و همکاری در تسریع تحقق دولت هوشمند، ضمن انتقاد از برخی فرآیندهای آزاردهنده در بخش‌هایی از دستگاه‌ها، از اقدامات انجام‌شده برای طی یک سال اخیر برای اصلاح نظام اداری — به‌ویژه راه‌اندازی سامانه «فوریت‌های اداری» — قدردانی کرد.