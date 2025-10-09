خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

تأکید رفیع‌زاده و دبیر شورای عالی فضای مجازی بر هم‌افزایی برای تحقق دولت هوشمند

تأکید رفیع‌زاده و دبیر شورای عالی فضای مجازی بر هم‌افزایی برای تحقق دولت هوشمند
کد خبر : 1697906
لینک کوتاه کپی شد.

در دیدار معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با دبیر شورای عالی فضای مجازی، دو طرف بر ضرورت هم‌افزایی و هماهنگی میان نهادهای مسئول در راستای تحقق دولت هوشمند و ارتقای خدمات دیجیتال تأکید کردند.

 

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، در دیدار علاءالدین رفیع‌زاده، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با سید محمد امین آقامیری، دبیر شورای عالی فضای مجازی، دو طرف بر ضرورت هم‌افزایی و هماهنگی میان نهادهای مسئول در راستای تحقق دولت هوشمند و ارتقای خدمات دیجیتال تأکید کردند.

آقامیری در این نشست با اشاره به نقش روزافزون فضای مجازی در زندگی مردم گفت: «در جهان امروز، از میان ۵ میلیارد و ۵۰۰ میلیون کاربر فعال، متوسط زمان نگاه افراد به صفحه‌نمایش — اعم از تلفن همراه، لپ‌تاپ، تلویزیون و تبلت — روزانه حدود ۶ ساعت و ۴۰ دقیقه است؛ این رقم در ایران به ۷ ساعت و ۱۵ دقیقه می‌رسد که نشان‌دهنده‌ اهمیت و ضرورت توجه به سیاست‌گذاری صحیح در این حوزه است.

دبیر شورای عالی فضای مجازی با اعلام آمادگی برای تشریک مساعی و همکاری در تسریع تحقق دولت هوشمند، ضمن انتقاد از برخی فرآیندهای آزاردهنده در بخش‌هایی از دستگاه‌ها، از اقدامات انجام‌شده برای طی یک سال اخیر برای اصلاح نظام اداری — به‌ویژه راه‌اندازی سامانه «فوریت‌های اداری» — قدردانی کرد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
پارسیان
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ