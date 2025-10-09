دشمن در ۱۲ روز جنگ درپی تضعیف ایران قوی بود
سخنگوی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح گفت: ملت ایران در طول چهار دهه گذشته نشان داده است که در برابر فشارها و تهدیدهای دشمنان ایستادگی و مقاومت میکند.
به گزارش ایلنا، سردار سرتیپ «رضا طلایینیک» سخنگوی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح امروز (پنجشنبه) در یادواره ۶۴۴ شهید شهرستان شیروان، با بیان اینکه شهدا از ما انتظار دارند که با مجاهدت، تلاش و پاسداشت ارزشهای انقلاب اسلامی، مسیر رستگاری و عاقبتبهخیری را ادامه دهیم و راه آنان را زنده نگهداریم، اظهار داشت: شهدا ویژگیهای والایی دارند و در پیشگاه خداوند متعال از جایگاه رفیعی بهره مند هستند.
وی عنوان کرد: شهید زنده است و نزد پروردگار روزی میخورد و این حقیقت در قرآن کریم نیز مورد تاکید قرار گرفته است.
سخنگوی وزارت دفاع افزود: رهبر معظم انقلاب بر ادامه برگزاری یادوارههای شهدا تاکید دارند؛ زیرا استمرار یاد و راه شهدا، برکتی بزرگ برای جامعه اسلامی است و باعث تقویت روحیه ایمان، ایثار و مقاومت در بین نسلهای جدید میشود.
استمرار راه شهدا ضامن عزت و استقلال کشور
سخنگوی وزارت دفاع با بیان اینکه عزت و کرامت امروز ملت ایران در سایه خون شهیدان به دست آمده است، گفت: ما باید با تمام توان بکوشیم تا راه و اهداف شهدا در جامعه زنده بماند.
سردار طلایینیک تصریح کرد: ایستادگی در برابر دشمن، پیام روشن شهداست و همه باید هوشیار باشیم که دشمن به کدام بخشها چشم دوخته است تا بتوانیم از همان عرصهها دفاع کنیم.
وی خاطرنشان کرد: دشمنان انقلاب اسلامی به دنبال تضعیف اراده ملت ایران هستند؛ اما مردم با بصیرت و تبعیت از ولایت، همواره نقشههای آنان را نقش بر آب کردهاند.
دشمن در جنگ ۱۲ روزه به دنبال تضعیف ایران قوی بود
سردار طلایینیک با اشاره به تلاش دشمن برای ضربهزدن به اقتدار ملی، افزود: دشمن چهار قابلیت و ظرفیت اصلی ملت ایران را نشانه گرفته است؛ این قابلیتها شامل هویت اسلامی، حاکمیت ملی، انسجام مردمی و توان دفاعی کشور است.
وی ادامه داد: امروز بخش قابل توجهی از هجمه دشمن در حوزه فضای مجازی متمرکز شده است تا با جنگ نرم، باورها و ارزشهای جوانان را هدف قرار دهد، اما ملت ایران هوشمندانه در برابر این توطئهها ایستاده است.
سخنگوی وزارت دفاع تاکید کرد: دشمن در جنگ ۱۲ روزه اخیر نیز قصد داشت ایران قوی را تضعیف کند و مردم را از صحنه حاکمیت کنار بزند؛ اما در پرتو هوشمندی ملت، هدایت رهبر معظم انقلاب و اقتدار جمهوری اسلامی، این توطئه نیز شکست خورد.