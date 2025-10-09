دادستان گرگان دستور رسیدگی فوری به وضعیت خانواده دختر نوجوان منتشرکننده ویدئو در فضای مجازی را صادر کرد

به گزارش ایلنا، مهدی رزاقی‌نژاد، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان گلستان، امروز با حضور در یکی از روستا‌های گرگان وضعیت خانواده‌ای را که در روز‌های گذشته ویدئویی از شرایط زندگی آنها در فضای مجازی منتشر شده بود، از نزدیک بررسی کرد.

پریا دختر گرگانی چند روز پیش در ویدیویی که در فضای مجازی منتشر شده بود از بیماری پدر و مشکلات معشیتی گفته بود و درخواست حمایت بیشتر از مسئولان را داشت.

در پی انتشار این ویدئو، داستان مرکز استان امروز با حضور در روستای محل زندگی این دختر نوجوان، دستور فوری برای حمایت معیشتی، تحصیلی و مرمت منزل این خانواده را صادر کرد.

دادستان مرکز استان به نهاد‌های حمایتی از جمله کمیته امداد امام خمینی (ره) و اداره کل بهزیستی دستور داد تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن، خدمات معیشتی و حمایتی لازم را به این خانواده ارائه کنند.

رزاقی‌نژاد گفت: با هماهنگی ستاد اجرایی فرمان امام (ره)، شهرداری گرگان و دهیاری روستا، مرمت و بازسازی منزل این خانواده نیز، با سرعت آغاز می‌شود.

دادستان مرکز استان با تاکید بر پیگیری وضعیت تحصیل فرزندان این خانواده هم گفت: به هیچ عنوان نباید اجازه دهیم مشکلات مالی مانع ادامه تحصیل فرزندان شود.

دادستان مرکز استان عصر امروز همچنین، از روستای زنگیان بازدید و روند اجرای مصوبات میز خدمت قضایی در این روستا را بررسی کرد.

روستای ابرهیم آباد گرگان مقصد بعدی دادستان مرکز استان بود و اجرایی شدن حقوق عامه در این روستا را بررسی کرد تا در میز خدمت قضایی با حضور مدیران اجرایی پیگیری شود.

انتهای پیام/