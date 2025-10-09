خبرگزاری کار ایران
معاون قضایی دادگستری استان تهران:

کالاهای اساسی به وفور موجود است اما توزیع باید سریع‌تر انجام شود

معاون قضایی دادگستری استان تهران در بازدید از انبار‌های عمومی تاکید کرد که کالا‌های اساسی به‌وفور در انبار‌ها موجود بوده و تامین آنها بدون مشکل انجام شده است، اما تسریع در روند توزیع و کاهش مدت ماندگاری کالا‌ها در انبار‌ها ضروری است.

به گزارش ایلنا، محمدرضا صاحبی پسندیده، معاون قضایی و جانشین رئیس کل در ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان تهران، در خصوص بازدید از انبار‌های عمومی گفت: این برنامه در راستای نظارت بر روند تأمین کالا‌های اساسی و وضعیت انبارداری و نظارت بر بارانداز‌های اصلی که برای توزیع این کالا‌ها در سطح شهر استفاده می‌شود، انجام شده است.کالا‌های اساسی از طریق تخصیص ارز دولتی وارد کشور می‌شوند و واردکنندگان و تأمین‌کنندگان عمده موظف‌اند این کالا‌ها را در انبار‌هایی نگهداری کنند که در سامانه انبار‌های عمومی ثبت شده‌اند.

وی افزود: در این سامانه علاوه بر ثبت نام، ورود و خروج کالا‌ها نیز باید به‌صورت دقیق ثبت شود و این سامانه باید به سامانه جامع تجارت و دیگر سامانه‌های مرتبط متصل باشد تا نظارت کاملی بر روند تأمین و توزیع کالا‌های اساسی صورت گیرد.

صاحبی پسندیده  تصریح کرد: هدف از این نظارت‌ها ساماندهی فرایند توزیع کالا‌های اساسی، جلوگیری از ماندگاری غیرضروری کالا‌ها در انبار‌ها و جلوگیری از رسوب مایحتاج عمومی است.

وی درباره نتایج بازدید بیان کرد: کالا‌های اساسی به‌وفور در انبار‌های عمومی موجود است و در تأمین کالا مشکلی وجود ندارد، اما نکته مهم این است که توزیع این کالا‌ها باید به سرعت انجام شود و ماندگاری کالا‌ها در انبار‌ها به حداقل برسد.

معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان تهران ادامه داد: همچنین وضعیت نگهداری کالا‌ها باید مطابق با استاندارد‌های بهداشتی و محیطی باشد و قیمت‌ها باید طبق نرخ دولتی رعایت شود، زیرا این کالا‌ها با ارز دولتی وارد شده‌اند و باید به همان صورت در بازار توزیع شوند.

وی افزود: در تامین کالای اساسی مورد نیاز، تخصیص ارز به واردکنندگانی داده می‌شود که اهلیت، صداقت و امانت آنها احراز شده باشد تا از بروز هرگونه التهاب در بازار جلوگیری شود.

 

