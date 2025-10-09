خبرگزاری کار ایران
دیدار دبیرکل حزب موتلفه اسلامی با سفیر ایران در چین

در مسیر تحکیم اتحاد، دبیرکل حزب موتلفه اسلامی با سفیر ایران در چین دیدار کرد.

به گزارش ایلنا،در راستای تقویت همکاری‌های حزبی و دیپلماتیک، محمدعلی امانی، دبیرکل حزب موتلفه اسلامی در پکن با عبدالرضا رحمانی فضلی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در چین، دیدار و گفت‌وگو کرد.

در این دیدار که در سفارت ایران در پکن برگزار شد، طرفین در مورد تقویت روابط راهبردی بین دو کشور و نقش احزاب در پیشبرد دیپلماسی عمومی تبادل نظر کردند.

محمدعلی امانی در این نشست، با اشاره به روابط تاریخی و ریشه‌دار حزب موتلفه اسلامی با حزب کمونیست چین، بر آمادگی این حزب برای کمک به عمق‌بخشی هرچه بیشتر به همکاری‌های دوجانبه در چارچوب منافع ملی و آرمان‌های جمهوری اسلامی ایران تأکید کرد.

عبدالرضا رحمانی فضلی، سفیر ایران در چین، نیز در این دیدار، برنامه‌ها و اولویت‌های خود برای تقویت روابط دوجانبه بین تهران و پکن را تشریح نمود.

وی پیوندهای دیرینه دو تمدن بزرگ ایران و چین و پیشینه طولانی روابط دیپلماتیک را مبنایی برای گسترش همه‌جانبه روابط فی مابین دانست.

این دیدار، در ادامه سفر هیئتی از حزب موتلفه اسلامی به ریاست محمدعلی امانی به منطقه صورت گرفته است. این هیئت برای شرکت در مراسم هشتادمین سالگرد تأسیس حزب کارگران کره، عازم پیونگیانگ شده است.

 

