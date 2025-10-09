به گزارش ایلنا، نشست بین‌المللی کارگروه اقدامات بشردوستانه مقابله با بلایای طبیعی (HADR) آیونز ۲۰۲۵، با حضور نمایندگانی از کشورهای پاکستان، سریلانکا، هند، امارات، اندونزی، چین، فردا با شعار «با هم، ایمنی و امنیت دریایی» به میزبانی دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره) نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران نوشهر برگزار می‌شود و نمایندگان کشورهای قطر، میانمار، فرانسه، بنگلادش و عربستان هم به صورت برخط در این نشست شرکت خواهند کرد.

امیر دریادار دوم ابوطالب مطلبی، سخنگوی نشست بین‌المللی کارگروه اقدامات بشردوستانه مقابله با بلایای طبیعی آیونز ۲۰۲۵ درباره جزئیات این نشست اظهار کرد: یکی از اجلاس‌های بزرگ نیروهای دریایی جهان، اجلاس نیروهای دریایی حوزه اقیانوس هند معروف به آیونز است. این اجلاس کار خود را از سال 2008 شروع کرده و شامل ۲۵ عضو اصلی، ۹ عضو ناظر و سه کارگروه اصلی شامل تبادل اطلاعات و تشریک مساعی (IS&S)، امنیت دریایی (MARSEC)و کارگروه مقابله با بلایای طبیعی و کمک‌های بشردوستانه (HADR) است. جمهوری اسلامی ایران ایران در سال جاری، ریاست دو کارگروه امنیت دریایی و مقابله با بلایای طبیعی و کمک‌های بشردوستانه را بر عهده دارد که این یک افتخار بزرگی برای کشور ما به شمار می‌رود.

وی ادامه داد: نشست بین‌المللی کارگروه اقدامات بشردوستانه مقابله با بلایای طبیعی در سه بخش نشست تخصصی کارگروه، کارگاه آموزشی با حضور سخنرانان مدعو خارجی و داخلی و مسابقات HADR با هدف توسعه مناسبات و تعاملات بین‌المللی با کشورهای عضو آیونز، نمایش دیپلماسی پویا و تعامل سازنده بین نیروی دریایی ارتش با کشورهای عضو آیونز و نمایش عزت، سربلندی و خودکفایی نیروی دریایی در بخش نظامی، به میزبانی دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره) نیروی دریایی ارتش در بندر نوشهر برگزار می‌شود.

وی با اشاره به ابتکار نیروی دریایی ارتش در برگزاری مسابقات HADR تحت عنوان مسابقه امداد و نجات خاطرنشان کرد: در این مسابقه، تیم‌های شرکت‌کننده در 3 بخش نجات مصدوم کشتی حادثه دیده، احیای فرد مصدوم و رساندن مصدوم به نزدیک‌ترین مرکز درمانی با یکدگر مسابقه می‌دهند که هدف از آن ارتقای آمادگی جسمانی و توانمندی نیروهای دریایی کشورهای عضو است. سال گذشته نیز کنفرانس طب رزمی این کارگروه در دانشگاه علوم دریایی نوشهر برگزار شد و علاوه برآن رزمایش آیونز نیز در ایران برگزار شد و کنفرانس بعدی طب رزمی در ماه آینده در هند برگزار خواهد شد.

دریادار دوم مطلبی با بیان اینکه یکی از اهداف مهم نشست بین‌المللی کارگروه اقدامات بشردوستانه مقابله با بلایای طبیعی آیونز ۲۰۲۵، تبادل دانش و تجربه در حوزه‌های دریایی است، گفت: امیدوارم با برگزاری نشست‌های مربوط به اجلاس آیونز و حضور حداکثری کشورها، موجبات تداوم امنیت دریایی، صلح و ثبات در دریاها و دوستی ها را که موجب آرامش مردم های جهان خواهد شد را فراهم کنیم.

انتهای پیام/