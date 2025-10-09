عتباتی خبر داد:
صدور حکم بدوی قاچاق سازمان یافته طلا در ماکو
رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی از صدور حکم بدوی پرونده قاچاق طلا با جزای نقدی ۲۳ هزار میلیارد تومان در شهرستان ماکو خبر داد.
به گزارش ایلنا، ناصر عتباتی از صدور حکم بدوی پرونده قاچاق طلا با جزای نقدی ۲۳ هزار میلیارد تومان در شهرستان ماکو خبر داد، گفت: در این پرونده ۱۰ متهم به اتهام قاچاق سازمان یافته طلا به میران ۲۰۰۰ کیلوگرم معادل ۲ تن طلای ۱۸ عیار و ۲۴ عیار دستگیر و تحویل دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ماکو شدهاند و بازپرسی پس از انجام تحقیقات مقدماتی کامل، پرونده را با صدور کیفرخواست دادستان محترم به دادگاه انقلاب ماکو ارسال کرده و این دادگاه پس از طی مراحل رسیدگی حکم بدوی را صادر کرده است.
رئیس کل دادگستری استان ادامه داد: در این حکم ۱۰ نفر از متهمان که یکی از آنها تبعه یک کشور همسایه است به پرداخت مجموعاً ۲۳ هزار میلیارد تومان جزای نقدی و حبس تعزیری محکوم شدهاند.