قدردانی پزشکیان از دست‌اندرکاران برگزاری اربعین حسینی

رئیس جمهور در پیامی از همه دست‌اندرکاران اجرایی، امنیتی، رسانه‌ای و گروه‌های امدادی همایش بزرگ اربعین حسینی، همچنین از میزبانی ملت و دولت عراق قدردانی کرد.

به گزارش ایلنا، مسعود پزشکیان رئیس جمهور در پیامی از همه دست‌اندرکاران اجرایی، امنیتی، رسانه‌ای و گروه‌های امدادی همایش بزرگ اربعین حسینی، همچنین از میزبانی و مهمان‌نوازی صمیمانه ملت و دولت دوست و برادر عراق صمیمانه قدردانی کرد.

پزشکیان در پیام خود با بیان اینکه راهپیمایی اربعین سفری ‌رو به آینده است و آنچه به این سفر جغرافیایی، عمق و معنایی تاریخی بخشیده، تحولی است که در بصیرت زائران پدید می‌آورد، تصریح کرد: بی‌شک خدمت به زائران و راهپیمایان اربعین و فراهم آوردن تمامی زیرساخت‌ها و الزامات خدمتگزاری، مشارکت و همکاری در این تحول عظیم است که با مشقات فراوانی همراه است و بدون عشق و نیت خالصانه امکانپذیر نیست.

متن پیام رئیس جمهور به شرح زیر است:

بسم ‌الله الرحمن الرحیم

زیارت اربعین بعنوان یکی از مهم‌ترین محورهای حیاتی فرهنگ شیعه، با الهام از مکتب و فرهنگ عاشورا و به برکت ارزش‌های الهی و انسانی آن، امروز به حرکت و جنبشی با شکوه و جهانی تبدیل شده و توانسته است با گذشت از تمامی مرزهای جغرافیایی، تاریخی و عقیدتی، عاشقان و دلدادگان به این ارزش‌ها را از هر مرام و مسلکی از سرتاسر جهان به دور خود گرد ‌آورد. این رویداد بی‌نظیر را باید یک تحول هویتی دانست که دارای ظرفیت‌های عظیم هویت‌ساز و فرهنگ ساز در عرصه جهانی است.

راهپیمایی اربعین سفری‌رو به آینده است و آنچه به این سفر جغرافیایی، عمق و معنایی تاریخی بخشیده، تحولی است که در بصیرت زائران پدید می‌آورد که ماهیت و جوهره اصلی حرکت اربعین است.

بی شک خدمت به زائران و راهپیمایان اربعین و فراهم آوردن تمامی زیرساخت‌ها و الزامات خدمتگزاری، مشارکت و همکاری در این تحول عظیم است که با مشقات فراوانی همراه است و بدون عشق و نیت خالصانه امکانپذیر نیست.

امید دارم این حرکت عظیم که هر سال باشکوه‌تر از سال قبل برگزار می‌شود، زمینه‌ساز نزدیکی هر چه بیشتر دل‌ها، وحدت و همگرایی ملت‌های آزاده جهان باشد و با الهام از پیام جاودانه عاشورا، ما را در مسیر حق و عدالت، کرامت انسانی و جامعه‌ای سرشار از محبت و همدلی یاری رساند.

لازم می‌دانم در این فرصت مناسب، بار دیگر مراتب قدردانی خود را از همه دست‌اندرکاران اجرایی، امنیتی، رسانه‌ای و گروه‌های امدادی این همایش بزرگ معنوی به ویژه ستاد اربعین کشور و خدمات بی‌وقفه موکب داران، مردم شریف استان‌های مرزی و همچنین از میزبانی و مهمان نوازی صمیمانه ملت و دولت دوست و برادر عراق در ایجاد شرایط مناسب برای حضور میلیون‌ها دلدادگان حسینی در این کشور اعلام بدارم.

همچنین از برگزارکنندگان این همایش که گامی ارزشمند در پاسداشت فرهنگ خدمت‌گزاری و تکریم روحیه ایثار و همبستگی است قدردانی می‌کنم.

مسعود پزشکیان

رئیس جمهوری اسلامی ایران

انتهای پیام/
