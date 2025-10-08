معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت کشور منصوب شد
وزیر کشور در حکمی محمد مهدی بلندیان را به عنوان معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت کشور منصوب کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از مرکز اطلاعرسانی وزارت کشور، مومنی در این حکم، هوشمندسازی فرآیندها، چابکسازی، تقویت کارآمدی نیروی انسانی، بکارگیری نیروهای متعهد جوان، خلاق و کارآمد، رعایت عدالت سازمانی بهمنظور شایستهسالاری در انتصابات و شایستهگزینی را از اولویتهای کاری معاون جدید توسعه مدیریت و منابع بیان کرده است.
هچنین ارتقاء رضایت کارکنان و استفاده از کارکنان درونسازمانی بویژه در مشاغل مدیریتی، استفاده از ظرفیت و توانمندی بانوان و طراحی و اجرای سیاستهای جانشینپروری و تربیت مدیران آینده با تدوین و بهروزرسانی شاخصها و ارزیابی عملکرد مطلوب از دیگر مواردی است که بر آن تاکید شده است.
محمد مهدی بلندیان، پیش از این معاون سیاسی و قضایی سازمان بازرسی کل کشور بوده است.
وزیر کشور همچنین از تلاش و خدمات منصور تقوی در مدت تصدی این معاونت، به ویژه توجه به استفاده از ظرفیت درونسازمانی و نیز بازنگری و اصلاح ساختار وزارت کشور و استانها قدردانی کرد.