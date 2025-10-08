خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

در صحن علنی صورت گرفت؛

تذکر نماینده زنجان به دیوان محاسبات درخصوص ارسال نامه‌ به مدیران کل استان‌ها

تذکر نماینده زنجان به دیوان محاسبات درخصوص ارسال نامه‌ به مدیران کل استان‌ها
کد خبر : 1697429
لینک کوتاه کپی شد.

نماینده مردم زنجان در مجلس گفت: چندین بار نامه زدیم که مدیران، مشاوران و معاونین دیوان محاسبات مدارک و رشته‌های تحصیلی خود را به ما ارائه کنند اما این کار را انجام نداده‌اند.

به گزارش ایلنا، نبی الله محمدی در نشست علنی امروز (چهارشنبه، ۱۶ مهر ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی گفت: دیوان محاسبات نامه‌ای به مدیران کل استان‌ها در خصوص رعایت استخدام و انتصابات ابلاغ کرده است که بررسی کنند و چند روز بعد از ابلاغ نامه دیگر را به مدیران کل استان‌ها ارسال کرده است که این نامه بی‌اثر بشود و این سوال وجود دارد که چرا این اتفاق رخ داده است. چرا زمانی که می‌خواهید نامه‌هایتان بی‌اثر شود از نام نمایندگان استفاده می‌کنید و با وزیر کشور هم مکاتبه صورت گرفته است که شفاف‌سازی صورت بگیرد.

نماینده مردم زنجان در مجلس شورای اسلامی افزود: چندین بار نامه زدیم که مدیران، مشاوران و معاونین دیوان محاسبات مدارک و رشته‌های تحصیلی خود را به ما ارائه کنند اما این کار را انجام نداده‌اند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
پارسیان
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ