در صحن علنی صورت گرفت؛
تذکر نماینده زنجان به دیوان محاسبات درخصوص ارسال نامه به مدیران کل استانها
نماینده مردم زنجان در مجلس گفت: چندین بار نامه زدیم که مدیران، مشاوران و معاونین دیوان محاسبات مدارک و رشتههای تحصیلی خود را به ما ارائه کنند اما این کار را انجام ندادهاند.
به گزارش ایلنا، نبی الله محمدی در نشست علنی امروز (چهارشنبه، ۱۶ مهر ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی گفت: دیوان محاسبات نامهای به مدیران کل استانها در خصوص رعایت استخدام و انتصابات ابلاغ کرده است که بررسی کنند و چند روز بعد از ابلاغ نامه دیگر را به مدیران کل استانها ارسال کرده است که این نامه بیاثر بشود و این سوال وجود دارد که چرا این اتفاق رخ داده است. چرا زمانی که میخواهید نامههایتان بیاثر شود از نام نمایندگان استفاده میکنید و با وزیر کشور هم مکاتبه صورت گرفته است که شفافسازی صورت بگیرد.
