به گزارش ایلنا، نبی الله محمدی در نشست علنی امروز (چهارشنبه، ۱۶ مهر ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی گفت: دیوان محاسبات نامه‌ای به مدیران کل استان‌ها در خصوص رعایت استخدام و انتصابات ابلاغ کرده است که بررسی کنند و چند روز بعد از ابلاغ نامه دیگر را به مدیران کل استان‌ها ارسال کرده است که این نامه بی‌اثر بشود و این سوال وجود دارد که چرا این اتفاق رخ داده است. چرا زمانی که می‌خواهید نامه‌هایتان بی‌اثر شود از نام نمایندگان استفاده می‌کنید و با وزیر کشور هم مکاتبه صورت گرفته است که شفاف‌سازی صورت بگیرد.

نماینده مردم زنجان در مجلس شورای اسلامی افزود: چندین بار نامه زدیم که مدیران، مشاوران و معاونین دیوان محاسبات مدارک و رشته‌های تحصیلی خود را به ما ارائه کنند اما این کار را انجام نداده‌اند.

