حسن نتاج در تذکر شفاهی:

انتقاد از افزایش روزانه قیمت کالاهای اساسی و خوراکی های همیشگی مردم

انتقاد از افزایش روزانه قیمت کالاهای اساسی و خوراکی های همیشگی مردم
نماینده مرم بابل در مجلس گفت: بخش عمده ای از مشکلات اقتصادی امروز ما بعضا تحریم های ظالمانه و سهم بیشتر حاصل بی تدبیری ها ضعف مدیریتی تحلیل های غلط و تصمیم گیری های غیر کارشناسی در داخل کشور است.

به گزارش ایلنا، حسن حسن نتاج طی تذکری در جلسه علنی امروز (چهارشنبه ۱۶ مهر ماه) مجلس شورای اسلامی گفت: وحشی گری رژیم کودک کش صهیونی نشان داد هرگونه سازشی از طرف کشورهای مسلمان فرصتی برای اجرایی توهم این رژیم یاغی در خصوص اسرائیل بزرگ است. همه باید از حکام خود بخواهید تا در برابر این طراحی خطرناک، فریاد ملت های خود باشند نه بازیگر خواسته های شیطان بزرگ آمریکای جنایتکار که پشت صحنه همه این خونریزی ها و یاغی گری ها است.

نماینده مردم بابل در مجلس دوازدهم ادامه داد: رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار رئیس جمهور و هیئت وزیران با معظم له اشاره به ضرورت تقویت مولفه های قدرت و عزت ملی، مسئله معیشت مردم را از مهمترین مسائل کشور خواندند که اینجانب به عنوان نماینده مردم وظیفه خود می دانم که در این جایگاه صدای رسای مردمم باشم. مردمی که امروز کمرشان زیر بار احتکار، گرانی ها، تورم افسار گسیخته و ناتوانی در تامین ابتدایی ترین نیازهای زندگی خم شده است اما هنوز نجیبانه همراهی می کنند.

وی افزود: قیمت کالاهای اساسی و خوراکی های همیشگی مردم روز به روز در حال افزایش است این وضعیت دیگر قابل انکار نیست. واقعیت آن است که بخش عمده ای از مشکلات اقتصادی امروز ما بعضا تحریم های ظالمانه و سهم بیشتر حاصل بی تدبیری ها ضعف مدیریتی تحلیل های غلط و تصمیم گیری های غیر کارشناسی در داخل کشور است.

 

