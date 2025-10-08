قالیباف در نطق پیش از دستور:
ملت ایران بر سر جزایر سه گانه کوچکترین مماشاتی نمیکند
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: تمامیت ارضی ایران با خون صدها هزار جوان برومند این آب و خاک امضا و تثبیت شده است، ملت ایران بر سر آن با هر متوهمی کوچکترین مماشاتی نمیکند.
به گزارش ایلنا، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در نشست علنی صبح امروز (چهارشنبه 16 مهر ماه) مجلس شورای اسلامی در نطق پیش از دستور خود، گفت: ادعاهای مداخلهجویانه و بیاساس مطرح شده در بیانیهی مشترک نشست وزرای خارجهی شورای همکاری خلیج فارس و اتحادیهی اروپا، از جمله تکرار ادعای پوچ راجع به جزایر همیشه ایرانی تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی را بشدت محکوم میکنیم. تمامیت ارضی ایران با خون صدها هزار جوان برومند این آب و خاک امضا و تثبیت شده است و ملت ایران بر سر آن با هر متوهمی کوچکترین مماشاتی نمیکند.
رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در دومین سالگرد عملیات قهرمانانه طوفان الاقصی که توسط فرزندان دلیر ملت فلسطین به رهبری حماس اجرا شد، نه تنها ضربهای فنی و راهبردی به رژیم غاصب صهیونیستی وارد کرد، بلکه جدول محاسبات استکبار جهانی را برهم زد و رژیم صهیونیستی را در باتلاقی از شکست فرو برد و نقشههای آنها برای آینده خاورمیانه را نابود ساخت. گرچه از آن زمان تاکنون، رژیم اشغالگر، با حمایت بیشرمانه آمریکا، بیش از ده ها هزار فلسطینی را شهید کرده، غیرنظامیان را به خاک و خون کشیده، نوار غزه را به ویرانهای تبدیل کرده و بزرگانی همچون شهید سیدحسن نصرالله، سیدهاشم صفی الدین، اسماعیل هنیه و یحیی سنوار را به شهادت رسانده است.
وی ادامه داد: اما جبهه مقاومت در فلسطین، لبنان، یمن و دفاع مردم ایران با صبر و استقامت، شرایط منطقه را به جایی رسانده اند که اسرائیل به منفورترین رژیم در جهان تبدیل شده است، صهیونیست ها در اکثر نقاط دنیا از ترس برخورد مردم آرامش خود را از دست داده اند، خوش بینی ساکنان سرزمین های اشغالی به امنیت، اقتصاد و انسجام اجتماعی به عددهای بحرانی حدود یک سوم رسیده است، آمار رسمی از مهاجرت معکوس بیش از 3 برابر نسبت به مهاجرت به فلسطین اشغالی خبر می دهد.
دکتر قالیباف گفت: حماس نه تنها حذف نشده بلکه در حال تحمیل خواستههای خود به اسرائیل است، رژیم از مرحلهی عادی سازی به خطر اصلی منطقه تبدیل شده است، حزب االله لبنان با شکست ارتش اسرائیل و حفظ و بازسازی توان نظامی خود، خواب را از چشم ارتش رژیم ربوده است، مقاومت یمن اجازه آرامش به بنادر و فرودگاه های مناطق اشغالی نمی دهد و خلاصه آنکه رژیم صهیونی دو سال پس از طوفان الاقصی به بحران موجودیت دچار شده است. نتانیاهوی کثیف هرقدر هم تلاش می کند تا با عملیات روانی، بر بحران بقای این رژیم سرپوش بگذارد، نمی تواند خاک بر چهرهی خورشید حقیقت بپاشد.
وی ادامه داد: ما قدرت و رشادت برادرانمان در حماس، جهاد اسلامی، حزبالله، هستههای مقاومت سراسر منطقه، یمن، عراق و تمام جغرافیای فراگیر مقاومت را ارج مینهیم؛ مرزهای جغرافیای مقاومت امروز نه فقط تا غزه و صنعا و بیروت که تا سیدنی و برلین و بارسلون و مادرید و لندن و آمستردام و تورنتو و شهرها و دانشگاههای آمریکاست و کمپینهای بایکوت رژیم صهیونیستی در دنیا فراگیر شده و ناوگان جهانی پرافتخار صُمود نمادی از فراگیری مقاومت در کل دنیاست.
رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: طوفان الاقصی، نه تنها هیمنه اسرائیل را شکست، بلکه جهان را به سوی آمریکازدایی و حمایت از مظلومان و شکست کامل پروژه عادیسازی روابط با رژیم صهیونی سوق داد. مجلس شورای اسلامی، به نمایندگی از ملت ظلم ستیز ایران، بر حمایت همهجانبه از فلسطین تأکید میکند و از مجامع بینالمللی میخواهد که جنایات رژیم صهیونیستی را مورد پیگرد قانونی قرار دهند. در پایان، به روح شهدای طوفان الاقصی، از جمله رهبران حماس و حزبالله، درود میفرستیم و عهد میبندیم که تا آزادی کامل قدس، در کنار مقاومت باشیم.