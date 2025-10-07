رستمی خبر داد:
بررسی عملکرد وزارت دفاع در اجرای قانون برنامه هفتم در کمیسیون صنایع
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس، از بررسی عملکرد وزارت دفاع در اجرای قانون برنامه هفتم توسعه در نشست امروز این کمیسیون خبر داد و گفت: بر اساس بررسی های صورت گرفته مشخص شد وزارت دفاع صد درصد به تکالیف خود طبق قانون برنامه هفتم عمل کرده است.
به گزارش ایلنا، محمد رستمی، در تشریح جزئیات دستور کار امروز (سه شنبه ۱۵ مهرماه) کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، گفت: در این نشست بررسی عملکرد وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در اجرای قانون برنامه هفتم توسعه در دستور کار قرار داشت.
نماینده مردم نیشابور، فیروزه، زبرخان و میان جلگه در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: بر اساس بررسی های صورت گرفته مشخص شد وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در سال اول اجرای قانون برنامه هفتم توسعه به تکالیف خود به طور صد درصد عمل کرده است.
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: گزارش های ارائه شده نشان داد آیین نامه ای که قرار بود طبق ماده ۱۰۲ قانون برنامه هفتم توسعه توسط این وزارتخانه تدوین شود، به تصویب رسیده و عملیاتی شده است بنابراین عملکرد این وزارتخانه در اجرای قانون برنامه هفتم مثبت ارزیابی شد.