بررسی عملکرد وزارت دفاع در اجرای قانون برنامه هفتم در کمیسیون صنایع

نماینده مردم نیشابور، فیروزه، زبرخان و میان جلگه در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: بر اساس بررسی های صورت گرفته مشخص شد وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در سال اول اجرای قانون برنامه هفتم توسعه به تکالیف خود به طور صد درصد عمل کرده است.

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: گزارش های ارائه شده نشان داد آیین نامه ای که قرار بود طبق ماده ۱۰۲ قانون برنامه هفتم توسعه توسط این وزارتخانه تدوین شود، به تصویب رسیده و عملیاتی شده است بنابراین عملکرد این وزارتخانه در اجرای قانون برنامه هفتم مثبت ارزیابی شد.