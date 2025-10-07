دبیرکل حزبالله لبنان:
ایران همیشه در کنار مقاومت است
دبیرکل حزبالله لبنان، امروز - سهشنبه ۱۵ مهر - در پیامی تصویری به رویداد ملّی «ایران همدل» که در حسینیه امام خمینی(ره) برگزار شد، از حمایتها و همراهی رهبری، ملّت مجاهد و قهرمان و دولت ایران با جبهه مقاومت قدردانی و تأکید کرد که این یاریها باعث شده است که مقاومت لبنان اراده و قدرت خود را نشان دهد.
به گزارش ایلنا، متن پیام حجتالاسلام والمسلمین شیخ نعیم قاسم دبیرکل حزبالله لبنان به شرح زیر است:
بسم الله الرّحمن الرّحیم
در نخستین سالگرد شهادت سید شهدای امّت، سیّدحسن نصرالله (رضوان الله تعالی علیه) یاد این انسان بزرگ را گرامی میداریم؛ انسانی که جهان را با ایمانش، ولایتش، اخلاصش، فداکاریهایش، الگوی ربّانیاش و نیز با تربیتِ اسلامیِ نسلها، سرشار ساخت. انسانی که به لطف خداوند، پیروزیها بر رژیم صهیونیستی به دست او رقم خورد؛ و مهمتر از همه آنکه، او جامعهای مقاوم، مردمی مجاهد و رزمندگانی نیرومند را ساخت که در مسیر برافراشتن پرچم حق و مقاومت در برابر باطل تلاش میکنند.
او شهید فلسطین است، شهید مشعل مقاومت در منطقه و جهان؛ و همراه او، سیّد هاشمی، سیّدهاشم صفیالدین (رضوان الله تعالی علیه) بود؛ یک یار و یاور، کمککننده، عامل، مجاهد و فداکار. شهید صفیالدین در تحقق تمامی این دستاوردهای بزرگ، با فرماندهان شهید، شهدا، مجاهدان، مجروحان، اسرا و همه کسانی که در میدان ایثار کردند، شریک بود.
این ثمری که در لبنان و منطقه دیدیم از ولایت و از خدمات امام خامنهای (دام ظله) در مسیر امام خمینی (قدس سره) سرچشمه میگیرد؛ زیرا ما در واقع همه این نتایج بزرگ را به برکت حمایتی بیپایانی بهدست میآوریم که در همه عرصهها -چه در عرصه جهادی، چه مالی، تربیتی، ساختاری، ولایی، اجتماعی یا هر عرصهای که مقاومت را توانمند سازد تا حقوق خود را بازپسگیرد و در برابر دشمن اسرائیلی بایستد- وجود داشته است.
ما وارد نبرد «اولی البأس» شدیم، نبردی دشوار و بسیار پیچیده؛ به گونهای که در طول بیش از ۴۰ سال و اندی با چنین فشار و خطر بزرگی مواجه نشده بودیم. با این حال، به لطف خداوند از این نبرد با قدرت، عزم، پایداری و پویایی بیرون آمدیم و انشاءالله به راه خود ادامه میدهیم.
بشارت میدهم که فرزندان سیّدحسن از مجاهدان دلیرند و خانوادهها، شهدا و تمامی فرماندهانی که در عرصه ایثار، کار و زندگی ما پایدار ماندند، انشاءالله پایدار و مقاوم باقی خواهند ماند و اجازه نخواهند داد اسرائیل به اهدافش دست یابد. ما به لطف خداوند قدرتمندیم.
به خاطر تمام حمایتهای جمهوری اسلامی، از رهبر انقلاب امام خامنهای (دام ظله)، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، ملّت مجاهد و قهرمان ایران، دولت و تمامی نیروهای امنیتی آن، کمال قدردانی را داریم. ما احساس میکنیم که سراسر ایران، از ابتدا تا انتها، همراه ماست؛ به ما یاری رساند و باعث شد چنین اراده و قدرتی را احساس کنیم.
در اینجا به ایرانِ اسلام بهخاطر ایستادگی افسانهای در برابر تجاوز اسرائیلی-آمریکایی بهمدت دوازده روز تبریک میگویم. الحمدلله شما الگویی را به تمام جهان ارائه کردید؛ اینکه چگونه [با تجاوز] مقابله میکنید، میایستید و میتوانید به برکت رهبری امام خامنهای (دام ظله) و در سایه این همبستگی عظیم مردمی و نیز عملکرد نیروهای مسلح که با عزم و صداقت میجنگند، دستاوردهای عظیمی را محقق سازید.. این پیروزی در زمان حال و در تاریخ ثبت خواهد شد.
ما میدانیم که ایران بهای ایستادن در کنار حق، در کنار مقاومت، در کنار فلسطین و در کنار کشورهای نیازمند حمایت و همه ملّتهایی که به یاری نیاز دارند را میپردازد. اما این ایران است؛ الگویی که برای عزیز ماندن، سربلند زیستن و برای برافراشتن این پرچم -که إنشاءالله سقوط نخواهد کر- چیزی طلب نمیکند.
امروز بار دیگر تحریمها را علیه ایران اعمال کردند، اما آیا تحریمها روزی متوقف شدهاند؟ از زمان پیروزی انقلاب اسلامی مبارک تاکنون، به مدت ۴۶ سال تحریمها وجود داشتهاند، اما ملّت ایران روز به روز در مواجهه [با دشمن] درخشانتر ظاهر شده و ثابت میکند که اهل میدان و اهل حق است.
انشاءالله که شما به یاری خداوند متعال پیروز هستید «وکان حقًا علینا نصر المؤمنین» (و ما یاری مؤمنان را وظیفه خود میدانیم)