قدرتی زوارم در تذکر شفاهی:
پروژه آبرسانی نیازمند توجه ویژه سازمان برنامه است
نماینده شیروان در مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز ضمن تأکید بر لزوم توجه ویژه به پروژه آبرسانی سرانی، از رئیس سازمان برنامه و بودجه خواست تخصیص اعتبارات این پروژه را افزایش دهد. وی همچنین از رئیسجمهور خواستار استقلال دانشکده کشاورزی شیروان و تسریع در اجرای پروژههای زیرساختی خراسان شمالی شد.
به گزارش ایلنا، عباس قدرتی زوارم، نماینده مردم «شیروان» در نشست علنی امروز (سه شنبه، ۱۵مهرماه )مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی خود ضمن تبریک روز ملی روستا و عشایر و هفته نیروی انتظامی، اظهار داشت:جناب آقای پورمحمدی، رئیس محترم سازمان برنامه و بودجه کل کشور، پروژه آبرسانی سرانی نیازمند توجه ویژه شماست، لطفاً تخصیص اعتبارات آن افزایش یابد.
وی در ادامه با اشاره به اهمیت توسعه آموزش عالی در خراسان شمالی خطاب به رئیسجمهور گفت: جناب آقای پزشکیان، رئیسجمهور محترم از شما به عنوان رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی، انتظار دارم دانشکده کشاورزی استان که به ناحق در دوره های گذشته با دانشگاه مرکز استان الحاق شده را مستقل کنید. دانشکده کشاورزی شیروان یکی از قدیمیترین مراکز دانشگاهی کشور است و شایسته برخورداری از استقلال اداری و آموزشی است.
نماینده شیروان همچنین با اشاره به مشکلات زیرساختی منطقه اظهار کرد: خانم صادق، ماده ۲۳ راه باجگیران از نقاط حیاتی و راهبردی استان خراسان شمالی است. لطفاً تسریع در اجرای این مسیر در دستور کار قرار گیرد.
قدرتی زوارم در پایان ضمن قدردانی از اقدامات انجام شده در حوزه کشاورزی افزود:از مدیرعامل بانک کشاورزی کشور بابت همکاری و حمایت درباره تسهیلات به پروژه گاوداری شهرستان شیروان تشکر میکنم.