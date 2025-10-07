سبد معیشتی کارگران ۲۵ میلیون تومان است، در حالی که حداقل حقوق مصوب ۱۱ میلیون تومان است

به گزارش ایلنا، اسدالله چراغی در جلسه علنی صبح امروز (سه‌شنبه، ۱۵ مهرماه) بهارستان در ابتدای نطق خود ضمن سلام و درود به ارواح طیبه شهدا و امام شهدا(ره) و آرزوی طول عمر با برکت و با عزت برای مقام معظم رهبری از درگاه خداوند،گفت: هفته دفاع مقدس و هفته نیروی انتظامی و همچنین آغاز بازگشایی مدارس را به ملت شریف و عزیز ایران تبریک و تهنیت عرض می‌کنم.

نماینده مردم دهلران ،آبدانان، دره شهر و بدره در مجلس شورای اسلامی، افزود: ریاست مجلس ،نمایندگان ،ملت شریف ایران؛ اجازه دهید سخنم را از مهمترین دغدغه مردم یعنی "بحران معیشت و کاهش قدرت خرید مردم" آغاز کنم؛ طبق گزارش مرکز آمار ایران در شهریورماه ۱۴۰۴، نرخ تورم ۳۷ و نیم دهم درصد، نرخ نقطه به نقطه خانوارها ۴۵.۳ درصد، تورم خوراکی‌ها ۵۵ درصد،سبد معیشتی کارگران ۲۵ میلیون تومان است، در حالی که حداقل حقوق مصوب کارگران و بازنشستگان، یازده میلیون تومان است. این شکاف معنادار ،نتیجه کسری بودجه مزمن ،بی انضباطی‌های مالی و همچنین سوءمدیریت اقتصادی‌ است.

چراغی با طرح این سوال ادامه داد: آیا وقت آن نرسیده به جای فرافکنی مشکلات اقتصادی به حوزه تحریم‌ها، نظام اقتصادی ناکارآمد، نظام بودجه ریزی معیوب و همچنین نظام برنامه‌ریزی بی ضمانت را مشکل اصلی بدانیم؟! نکته دیگر اینکه بسیار حائز اهمیت است؛ این است که همسان سازی حقوق بازنشستگان که طبق ماده ۳۰ قانون برنامه ششم و همچنین تبصره دوازده قانون بودجه ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ ،دولت مکلف شده نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی را طوری تنظیم کند که فاصله حقوق بازنشستگان و شاغلان کاهش بیابد،اما آیا این بی‌توجهی به قانون، نقض عدالت اجتماعی نیست؟

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم خطاب به رئیس جمهوری ،بیان کرد: آقای رئیس جمهور؛ چرا کوچک‌سازی دولت را در شرایط بحران معیشت مردم می‌خواهید از وزارت جهاد کشاورزی شروع کنید؟ چرا از سازمان امور عشایری و تعاون روستایی که امروز روزشان است، می‌خواهید آغاز کنید؟آیا اطلاع ندارید که امور عشایری و تعاون روستایی دارای یکی از بالاترین نرخ مشارکت اقتصادی در جامعه است؟آیا از مخاطراتی که در این مسیر وجود دارد مطلع نیستید؟ طبق برنامه هفتم ،چابک سازی دولت یک ضرورت است، اما چرا آغاز این اصلاحات را می‌خواهید از جهاد کشاورزی شروع کنید؟ آقای رئیس جمهور این جای سوال دارد.

رئیس مجمع نمایندگان استان ایلام در تذکری به وزیر راه و شهرسازی،اظهار کرد: خانم صادق؛ خداوند از شما نگذرد اگر صدای مردم نجیب دهلران را نشنوید.جاده دهلران به _اندیمشک _مهران به قتلگاه تبدیل شده است، یا این وضعیت برای شما قابل قبول است؟ این بی‌توجهی و این بی مسئولیتی لکه ننگی بر پیشانی وزارتخانه شما خواهد بود و نمی‌توان به سادگی فراموش کرد. مردم دهلران این لکه ننگ را از شما نمی‌پذیرند.

چراغی خطاب به وزیر جهاد کشاورزی و مدیرعامل بانک کشاورزی،مطرح کرد: بحران خشکسالی، جان کشاورزان حوزه انتخابیه بنده را گرفته و این مناطق را به مرز نابودی کشانده است. چرا برای پرداخت خسارت ناشی از خشکسالی که خودتان متولی آن هستید، هیچ اقدامی انجام نمی‌دهید؟ چرا کشاورزان حوزه جنوبی ایلام همچنان در بلاتکلیفی به سر می‌برند؟ چرا پمپاژهای دشت های هندمینی ،سد سیمره، دشت خالصه تا ماژین، مورموری ،آبدانان و دهلران بلااستفاده و بی فایده است، این بی تدبیری هیچ معنا و توجیهی ندارد.

وی در تذکری به سازمان برنامه و وزیر نفت،اظهار کرد: آقای پورمحمدی؛ هشت ماه است مردم شریف و نخبه پرور شهرستان آبدانان در انتظار یک امضا و یک اقدام عملی جناب‌عالی جهت کمیسیون ماده ۲۳ سد خاکی "ورگر" هستند،چند ماه دیگر مردم آبدانان باید نظاره‌گر امضای جناب‌عالی باشند ؟آقای پاک نژاد؛درخصوص پتروشیمی دهلران پاسخگویی به افکار عمومی و شفاف سازی در مورد سرنوشت پتروشیمی دهلران، نه تنها یک وظیفه اداری، بلکه یک وظیفه و یک مسئولیت ملی است. مردم دهلران حق دارند بدانند چرا یک سرمایه گذاری عظیم در این پروژه به سرانجام نمی‌رسد؟

نماینده مردم جنوب ایلام در مجلس،با قدردانی از وزیر اقتصاد و مدیرعامل بانک ملت،گفت: در آینده نزدیک آیینه دق مردم شریف و دهلران! یعنی پروژه کارخانه سیمان در روزهای آتی و ماه‌های آینده بازگشایی خواهد شد.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس خطاب به دکتر قالیباف وهیئت رئیسه،اظهار کرد: همکاران ما از عدم توجه دولت به مطالبات مردم به شدت ناراحت هستند و مردم احساس می‌کنند که حقوق شان نادیده گرفته شده است ،انتظار می‌رود که مجلس شورای اسلامی به ویژه شخص دکتر قالیباف و هیئت رئیسه،برای افزایش حقوق نیروهای مسلح،کارگران،تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی و همچنین تعیین تکلیف نهضتی ها ،پیش دبستانی‌ها، غیرانتفاعی‌ها ورود کنند.از دولت ناامید شدیم،این قشر مظلوم هیچ پشتوانه‌ای ندارند و رها شده‌اند.

نماینده مردم دهلران،آبدانان،دره شهر و بدره در مجلس در پایان خطاب قوه قضاییه و وزیر دادگستری ،خاطرنشان کرد: همه ما می‌دانیم که در سال ۱۴۰۱ کشور روزهای سختی را پشت سر گذاشت ،روزهایی که خیلی از جوانان و همچنین فرهنگیان، از سر هیجان ،ناراحتی از مسائل اقتصادی و اجتماعی وارد مسیری شدند که خودشان انتظار نداشتند؛ امروز بعد از گذشت زمان بسیاری،آن افراد پشیمان و خانواده‌های شان گرفتار شده‌اند،مشکلات روحی،روانی و معیشتی پیدا کرده‌اند.

