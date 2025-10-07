شهادت ۲ نیروی سپاه پاسداران در سروآباد
روابط عمومی سپاه استان کردستان از شهادت ۲ تن از حافظان امنیت بر اثر حمله اعضای یکی از گروهکهای ضدانقلاب به حوزه مقاومت سهراه حزب الله سروآباد خبر داد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سپاه بیتالمقدس استان کردستان، شامگاه دوشنبه ۱۴ مهر ماه طی حمله اعضای یکی از گروهکهای ضد انقلاب به حوزه مقاومت سهراه حزب الله سروآباد ۲ تن از حافظان امنیت شهید شدند.
در پی این حمله تروریستی که با پرتاب نارنجک دستی انجام شده است حجتالاسلام علیرضا ولیزاده و ایوب شیری به درجه رفیع شهادت نائل آمدند. همچنین، سه تن دیگر در این حادثه مجروح و به بیمارستان منتقل شدهاند.