۶ سؤال ملی از وزرای نیرو و آموزش و پرورش اعلام وصول شد

عضو هیأت رئیسه مجلس پنج سؤال ملی نمایندگان از وزیر نیرو و یک سؤال ملی نمایندگان از وزیر آموزش و پرورش را قرائت کرد.

به گزارش ایلنا، رضا جباری عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی در نشست علنی صبح امروز (سه شنبه، ۱۵ مهر ماه) مجلس شورای اسلامی سؤالات ملی نمایندگان از وزرای دولت چهاردهم را به شرح زیر قرائت کرد:

- سؤال ملی رمضان رحیمی دشتلوئی نماینده فلاورجان از وزیر نیرو درباره علت عدم اقدام برای بازچرخانی پسآب در صنایع و استفاده از آب‌های غیرمتعارف

- سؤال ملی احمد مرادی نماینده بندرعباس از وزیر نیرو درباره علت عدم پرداخت مطالبات سرمایه گذاران شیرین‌سازی آب

- ۳ سؤال ملی مهدی طغیانی نماینده اصفهان و تعدادی از نمایندگان از وزیر نیرو درباره علت انتقال آب از رودخانه زاینده رود برای مقاصد غیر شرب، علت موافقت با طرح های توسعه مسکن در حوزه آبریز بحرانی و علت اجرای طرح های انتقال آب به خارج از استان علیرغم فرونشست زمین در استان اصفهان

- سؤال ملی محمدرضا صباغیان بافقی نماینده مهریز و تعدادی از نمایندگان از وزیر آموزش و پرورش درباره علت عدم اقدام برای بازنگری در محتوای کتب درسی.

