حاجی بابایی در صحن مجلس:
عشایر منشأ خدمات و زینت نظام هستند
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی ضمن تبریک روز عشایر، گفت: عشایر مردم بزرگی در طول تاریخ بودهاند و منشأ خدمات و زینت نظام هستند.
به گزارش ایلنا، حمیدرضا حاجی بابایی نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در نشست علنی صبح امروز(سه شنبه، ۱۵ مهر ماه) مجلس شورای اسلامی ضمن تبریک روز عشایر، گفت: عشایر، مردم بزرگی هستند که در طول تاریخ به ویژه تاریخ انقلاب اسلامی، منشأ خدمات و زینت نظام هستند.
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: امروز بر ما واجب است در خدمت رسانی به این قشر، کوشا باشیم و به آنها کمک کنیم.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان ضمن تبریک هفته فراجا به دلاورمردان نیروی انتظامی که صبورانه، صادقانه و مشفقانه در خدمت مردم هستند، اظهار داشت: دولت و مجلس باید عنایت ویژه به این قشر زحمتکش داشته باشند.