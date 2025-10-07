خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

حاجی بابایی در صحن مجلس:

عشایر منشأ خدمات و زینت نظام هستند

عشایر منشأ خدمات و زینت نظام هستند
کد خبر : 1696719
لینک کوتاه کپی شد.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی ضمن تبریک روز عشایر، گفت: عشایر مردم بزرگی در طول تاریخ بوده‌اند و منشأ خدمات و زینت نظام هستند.

به گزارش ایلنا،  حمیدرضا حاجی بابایی نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در نشست علنی صبح امروز(سه شنبه، ۱۵ مهر ماه) مجلس شورای اسلامی ضمن تبریک روز عشایر، گفت: عشایر، مردم بزرگی هستند که در طول تاریخ به ویژه تاریخ انقلاب اسلامی، منشأ خدمات و زینت نظام هستند.

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: امروز بر ما واجب است در خدمت رسانی به این قشر، کوشا باشیم و به آنها کمک کنیم.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان ضمن تبریک هفته فراجا به دلاورمردان نیروی انتظامی که صبورانه، صادقانه و مشفقانه در خدمت مردم هستند، اظهار داشت: دولت و مجلس باید عنایت ویژه به این قشر زحمتکش داشته باشند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
پارسیان
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ