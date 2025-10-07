صباغیان در سوال از وزیر آموزش و پرورش مطرح کرد:
برنامه وزارتخانه برای کاهش افت تحصیلی دانشآموزان چیست؟
نماینده بافق و مهریز در مجلس با انتقاد از سیاستها و برنامههای آموزش و پرورش که باعث افت تحصیلی دانشآموزان شده است از وزیر آموزش و پرورش خواست تا برنامه خود را برای برون رفت از این وضعیت ارائه کند.
به گزارش ایلنا، محمدرضا صباغیان بافقی در جلسه علنی امروز (سهشنبه، ۱۵ مهر ماه) مجلس شورای اسلامی در سؤال از وزیر آموزش و پرورش گفت: سؤال مطرح شده پیرامون دلیل افت تحصیلی و کاهش میزان نمرات دانشآموزان به کمتر از ۱۰ و حتی برخی از استانها حدود ۷ و نیم بوده است. سیاستها، برنامه ریزیها و مدیریت نادرست در جامعه دانشآموزی که آینده ساز هستند و فردا مقدرات کشور باید در اختیار آنها قرار گیرد، تحمیل شده و آنها را به این وضعیت سوق داده است.
نماینده مردم ابرکوه، بافق، بهاباد، خاتم و مهریز در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: این وضعیت محصول این دولت و آن دولت نیست بلکه محصول افکار دولتهای مختلف است.
وی تصریح کرد: آقای کاظمی ولی شما سکاندار و مقام عالی این مجموعه هستید و میتوانید با همین فرمان مسیر را ادامه دهید و روزبهروز وضعیت وخیمتر شود یا فرمان را برگردانید، چرا که با این افت علمی و تحصیلی فرزندانمان، مجلس دو راه در پیش دارد، یا سکوت کند و تماشاگر این وضعیت باشد، یا به حکم مسئولیت و در راستای بعد نظارتی و تبعاتی که ادامه این مسیر دارد اقدام کند، کدام راه را باید انتخاب کنیم.
صباغیان تأکید کرد: بر این اساس این سؤال مطرح شده است که اگر آن را درست میدانید، برنامه مسنجم و عملیاتی خود را برای تغییر آن به نمایندگان ارائه دهید و مشخص کنید در این مدت چه کردهاید و چه زمانی بازگشت و تغییر خواهد بود. پاسخ و گزارش خود را با آمار و ارقام بیان کنید.