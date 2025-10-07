به گزارش ایلنا، محمدرضا صباغیان بافقی در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه، ۱۵ مهر ماه) مجلس شورای اسلامی در سؤال از وزیر آموزش و پرورش گفت: سؤال مطرح شده پیرامون دلیل افت تحصیلی و کاهش میزان نمرات دانش‌آموزان به کمتر از ۱۰ و حتی برخی از استان‌ها حدود ۷ و نیم بوده است. سیاست‌ها، برنامه ریزی‌ها و مدیریت نادرست در جامعه دانش‌آموزی که آینده ساز هستند و فردا مقدرات کشور باید در اختیار آنها قرار گیرد، تحمیل شده و آنها را به این وضعیت سوق داده است.

نماینده مردم ابرکوه، بافق، بهاباد، خاتم و مهریز در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: این وضعیت محصول این دولت و آن دولت نیست بلکه محصول افکار دولت‌های مختلف است.

وی تصریح کرد: آقای کاظمی ولی شما سکان‌دار و مقام عالی این مجموعه هستید و می‌توانید با همین فرمان مسیر را ادامه دهید و روزبه‌روز وضعیت وخیم‌تر شود یا فرمان را برگردانید، چرا که با این افت علمی و تحصیلی فرزندانمان، مجلس دو راه در پیش دارد، یا سکوت کند و تماشاگر این وضعیت باشد، یا به حکم مسئولیت و در راستای بعد نظارتی و تبعاتی که ادامه این مسیر دارد اقدام کند، کدام راه را باید انتخاب کنیم.

صباغیان تأکید کرد: بر این اساس این سؤال مطرح شده است که اگر آن را درست می‌دانید، برنامه مسنجم و عملیاتی خود را برای تغییر آن به نمایندگان ارائه دهید و مشخص کنید در این مدت چه کرده‌اید و چه زمانی بازگشت و تغییر خواهد بود. پاسخ و گزارش خود را با آمار و ارقام بیان کنید.

