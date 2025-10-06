به گزارش خبرنگار ایلنا از لاهه هلند، روز یکشنبه ۵ اکتبر ۲۰۲۵ دهها هزار نفر در راهپیمایی موسوم به مسیر خط قرمز (Red Line Merch) در شهر آمستردام هلند شرکت کردند تا جنایات رژیم صهیونیستی در غزه را محکوم کنند.

بر اساس این گزارش شرکت‌کنندگان در این تظاهرات، لباس‌های قرمز بر تن داشتند؛ رنگی که نماد عبور از خطوط قرمز اخلاقی و اعتراض به سکوت دولت هلند در قبال جنگ غزه است.

معترضان با سردادن شعارهایی از جمله «نه به نسل‌کشی» و «تا غزه آزاد نشود، ما آزاد نیستیم»، و با در دست داشتن پرچم فلسطین و بنرهایی با مضامینی چون «دولت باید اقدام کند» و «فوراً آتش‌بس»، خواستار موضع‌گیری قاطع دولت هلند در برابر اقدامات اسرائیل شدند.

گفتنی است این سومین تظاهرات بزرگ با عنوان «خط قرمز» در ماه‌های اخیر است. پیش از این نیز تجمع‌های مشابهی در شهرهای لاهه و روتردام برگزار شده بود که با استقبال گسترده مردم همراه شد.

انتهای پیام/