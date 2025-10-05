بررسی تامین اعتبار جبران خسارات جنگ ۱۲ روزه در کمیسیون شوراها

وی افزود: دستگاه های اجرایی ذی ربط گزارش‌های خود را در خصوص اقدامات انجام شده ارائه کردند و ۳ موضوع تامین اعتبار در خصوص اسکان موقت در شهر تهران، موضوع خودرو و موضوع تامین لوازم و اثاث منزل و جبران خسارات آنها در دستور کار دولت و مجلس قرار دارد و قرار است که موضوع تامین اعتبار جهت حل موارد مذکور پیگیری و اجرایی شود.

این نماینده مجلس در دوره دوازدهم اضافه کرد: در این نشست مقرر شد که درخصوص تامین اعتبار، موارد پیشنهادی سازمان برنامه و بودجه در جلسه سران قوا تعیین تکلیف شود که در روزهای آینده مشخص خواهد شد. همچنین پیشنهاد شد که ۴ همت از بودجه شرکت های دولتی سودده جهت تامین اعتبار جبران خسارات وارده به اثاث و لوازم خانگی مردم برداشت صورت گیرد.

محمودی بیان کرد: همچنین سازمان بیمه مرکزی و بیمه ایران ارزیابی کامل و میزان دقیق خسارت وارده به خودرو مردم را انجام داده و کارشناسی دقیق صورت گرفته است که جهت تامین اعتبار جبران خسارات، صندوق بیمه خسارات بدنه و اخذ مصوبه سران قوا پیشنهاد شد. همچنین پیشنهاد شد که امکان بیمه ابنیه و اموال غیرمنقول و منقول مانند خودرو در شرایط جنگی به صورت اختیاری برای مردم ایجاد شود.

وی اضافه کرد: در پایان نشست نیز مقرر شد که دستگاههای اجرایی ذی ربط پیشنهادات خود را در خصوص اصلاح قانون مدیریت بحران کشور و تدوین لایحه تعیین وضعیت شرایط اضطرار کشور به مجلس و دولت ارائه کنند تا اگر نیاز به اصلاحی باشد، در اسرع وقت صورت گیرد.

سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس یادآور شد: در این نشست نمایندگانی از وزارتخانه های کشور، راه و شهرسازی، سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان مدیریت بحران کشور، جمعیت هلال احمر، شهرداری تهران، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، بیمه مرکزی و بیمه ایران و کارشناسان مرکز پژوهش‌ها نیز حضور داشتند.