به گزارش ایلنا، میزان تخصیص اعتبارات موضوعه معادل ۹۳.۲ درصد نسبت به اعتبارات پنج‌ماهه نخست سال بوده است. بخشی از اعتبارات به‌صورت اوراق خزانه ابلاغ شده که دستگاه ذی‌ربط باید با تمهیدات لازم، نقدشوندگی فوری و پرداخت وجوه به ذی‌نفع نهایی را فراهم سازد. دیوان محاسبات تأکید دارد سازمان بهزیستی و دستگاه‌های ذی‌مدخل، تخصیص این ردیف‌ها را در اولویت قرار دهند تا حقوق جامعه هدف، بی‌وقفه و به‌موقع پرداخت شود. این نهاد نظارتی هرگونه قصور یا تقصیر احتمالی دستگاه‌های مرتبط در ایجاد تأخیر غیرموجه در پرداخت حقوق و مزایای اقشار یادشده را وفق مقررات به‌طور جدی پیگیری خواهد کرد.

