خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

آغاز روند پرداخت معوقات و کمک هزینه‌های معلولان

آغاز روند پرداخت معوقات و کمک هزینه‌های معلولان
کد خبر : 1695482
لینک کوتاه کپی شد.

روند پرداخت معوقات کمک‌هزینه معیشت، حق پرستاری و مددکاری ویژه افراد دارای معلولیت با پیگیری دیوان محاسبات کشور آغاز شد.

به گزارش ایلنا، میزان تخصیص اعتبارات موضوعه معادل ۹۳.۲ درصد نسبت به اعتبارات پنج‌ماهه نخست سال بوده است. بخشی از اعتبارات به‌صورت اوراق خزانه ابلاغ شده که دستگاه ذی‌ربط باید با تمهیدات لازم، نقدشوندگی فوری و پرداخت وجوه به ذی‌نفع نهایی را فراهم سازد. دیوان محاسبات تأکید دارد سازمان بهزیستی و دستگاه‌های ذی‌مدخل، تخصیص این ردیف‌ها را در اولویت قرار دهند تا حقوق جامعه هدف، بی‌وقفه و به‌موقع پرداخت شود. این نهاد نظارتی هرگونه قصور یا تقصیر احتمالی دستگاه‌های مرتبط در ایجاد تأخیر غیرموجه در پرداخت حقوق و مزایای اقشار یادشده را وفق مقررات به‌طور جدی پیگیری خواهد کرد.

 

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
پارسیان
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی