زنگنه در گفتوگو با ایلنا:
مجلس با ادغام یا انحاال برخی نهادهای موازی موافق است/این دستگاهها احصا شدهاند
یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفت:مجلس هم با ادغام یا انحلال برخی از نهادها و دستگاههای موازی موافق است، البته حتماً هم مقاومتهایی خواهد شد. باید هم مجلس و هم دولت کاملاً در مقابل ذینفعان و کسانی که بالاخره به نحوی مقاومت میکنند، بایستند و هیچگونه مماشاتی نشود؛ از آن کارهای سخت نظام در خدمت به توسعه کشور است که باید به درستی انجام شود.
محسن زنگنه در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، درباره این که رئیسجمهور در صحبتهایی بیان کرد باید بودجه برخی از نهادها را حذف و از آن محلها به توسعه کشور بپردازیم عنوان کرد: این یک واقعیتی است که ما در همه وزارتخانهها با آن روبرو هستیم و حتی دستگاههایی داریم که واقعاً ضرورتی ندارند. علاوه بر این برخی نهادها هستند که دارند کار موازی میکنند و اینها میتوانند ادغام شوند و گاهی حتی میتوانند به اصطلاح منحل شوند.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه خاطرنشان کرد: به عنوان مثال، ما ذیل وزارت راه سازمانهای متعددی داریم که اینها عملاً دارند کار بخش خصوصی را انجام میدهند و به نوعی کار پیمانکاری میکنند. همین وضعیت را در وزارت بهداشت داریم و همینطور در وزارت آموزش و پرورش و در وزارتخانههای مختلف مشاهده میکنیم، در حوزههای فرهنگی نیز همینطور است. همچنین برخی پژوهشکدهها و مجموعههای پژوهشی هستند که ساختار بسیار گستردهای پیدا کردند که اینها هم بعضاً قابلیت ادغام و حذف دارند.
وی ادامه داد: بالاخره نهادهای متعددی وجود دارند که دارند فعالیت میکنند. لذا هم بخشی از خود وزارتخانهها و دستگاههای دولتی هستند که واقعاً امکان ادغام و انحلالشان وجود دارد و هم نهادهای غیردولتی و بعضاً موسساتی که به نحوی دارند از بودجه عمومی دولت استفاده میکنند.
زنگنه خاطرنشان کرد: این جزو احکام برنامه هفتم است و ما هم یک جلسهای را با معاونت استخدامی اداره استخدامی رئیسجمهور داشتیم، آنها هم کاملاً به این قضیه معتقدند و کار بسیار خوبی در معاونت استخدامی انجام شده است. دستگاههایی که به نحوی میتوانند ادغام شوند، احصا شدهاند که البته یک بخشی را هم شروع کردهایم. مثلاً در وزارت کشاورزی، برخی از دستگاهها ادغام شدهاند و بعضیها حذف شدند و هیچ اتفاقی هم نیفتاد.
وی تاکید کرد: در بودجهای که بیش از ۷۰ تا ۸۰ درصد آن حقوق و دستمزد و طبعاً نزدیک به ۹۰ درصد آن هزینههای جاری و حقوق و دستمزد است، به نظر من این تدبیر کاملاً درست است. مجلس هم با این موضوع موافق است و حتماً ما در گزارشی انشاءالله جمعبندی خواهیم کرد، به این موارد خواهیم رسید.
زنگنه بیان کرد: البته حتماً هم مقاومتهایی خواهد شد. یعنی باید هم مجلس و هم دولت کاملاً در مقابل ذینفعان و کسانی که بالاخره به نحوی مقاومت میکنند، بایستند و هیچگونه به اصطلاح مماشاتی نشود؛ یعنی از آن کارهای سخت نظام در خدمت به توسعه کشور است که باید به درستی انجام شود.