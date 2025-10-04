تبریک رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح کل کشور به سردار رادان

به گزارش ایلنا، حجت‌الاسلام والمسلمین پورخاقان در پیامی، هفته فراجا را به سردار رادان تبریک گفت.

در پیام رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح آمده است:

بسم الله الرحمن الرحیم

یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنوا کونوا قَوّامینَ لِلَّهِ شُهَداءَ بِالقِسط

برادر گرانقدر سرتیپ پاسدار احمدرضا رادان

فرمانده محترم کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران

باسلام و تحیت

فرا رسیدن هفته فراجا را به جنابعالی، تمامی فرماندهان محترم و کارکنان خدوم نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تبریک و تهنیت عرض می‌نمایم.

این هفته، فرصت مغتنمی است تا از رشادت‌ها و جانفشانی‌های نیروهای فداکار انتظامی یاد کنیم، به‌ویژه از شهدای والامقام فراجا که در ماموریت‌های مختلف، در مبارزه با سوداگران مرگ و مفسدان اجتماعی و برهم زنندگان امنیت کشور و همچنین در جنگ ۱۲ روزه، با عزمی راسخ خون پاک خود را فدای امنیت و آسایش مردم نمودند، قطعا یاد آن‌ها همواره در دل ملت قدرشناس ایران زنده و جاودان خواهد ماند.

نیروهای فراجا، با تمام توان و درک بالای مسئولیت، همواره در صیانت از امنیت، آرامش و نظم عمومی در کشور عزیزمان، نقشی حیاتی و بی‌بدیل ایفا کرده‌اند.

این نیرو، هر زمان و در هر ماموریتی، از مقابله با اشرار و مخلان نظم گرفته تا حفاظت از امنیت اجتماعی و مبارزه با تهدیدات داخلی و مرزی، در خط مقدم ایستاده‌اند.

در این میان، حفظ سلامت و رفاه نیروهای دلاور فراجا و خانواده آن‌ها از اهمیتی ویژه برخوردار است، چرا که تنها با سلامت جسمی و روحی این عزیزان است که می‌توانیم در مسیر تأمین امنیت و آرامش جامعه پیشرفت کنیم.

امیدوارم در سایه تدابیر حکیمانه جنابعالی، فراجای مقتدر جمهوری اسلامی ایران همواره به عنوان نماد اقتدار، فداکاری و خدمت صادقانه به مردم عزیز کشورمان، در مسیر ارتقای امنیت و رفاه جامعه گام بردارد.

اینجانب ضمن تجلیل از رشادت‌ها و تلاش‌های شبانه‌روزی جنابعالی و یکایک کارکنان خدوم فراجا، از خداوند متعال، تحت تدابیر حکیمانه و مقتدرانه فرمانده معظم کل قوا مدظله‌العالی، موفقیت روزافزون، عزت، سلامت و سعادت شما را مسئلت دارم.

احمدرضا پورخاقان رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح

انتهای پیام/