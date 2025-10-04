خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

در پیامی به مناسبت هفته فراجا صورت گرفت؛

تبریک رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح کل کشور به سردار رادان

تبریک رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح کل کشور به سردار رادان
کد خبر : 1695168
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح گفت: نیروهای فراجا، با تمام توان و درک بالای مسئولیت، همواره در صیانت از امنیت، آرامش و نظم عمومی در کشور عزیزمان، نقشی حیاتی و بی‌بدیل ایفا کرده‌اند.

به گزارش ایلنا، حجت‌الاسلام والمسلمین پورخاقان در پیامی، هفته فراجا را به سردار رادان تبریک گفت.

در پیام رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح آمده است:

بسم الله الرحمن الرحیم

یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنوا کونوا قَوّامینَ لِلَّهِ شُهَداءَ بِالقِسط

برادر گرانقدر سرتیپ پاسدار احمدرضا رادان

فرمانده محترم کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران

باسلام و تحیت

فرا رسیدن هفته فراجا را به جنابعالی، تمامی فرماندهان محترم و کارکنان خدوم نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تبریک و تهنیت عرض می‌نمایم.

این هفته، فرصت مغتنمی است تا از رشادت‌ها و جانفشانی‌های نیروهای فداکار انتظامی یاد کنیم، به‌ویژه از شهدای والامقام فراجا که در ماموریت‌های مختلف، در مبارزه با سوداگران مرگ و مفسدان اجتماعی و برهم زنندگان امنیت کشور و همچنین در جنگ ۱۲ روزه، با عزمی راسخ خون پاک خود را فدای امنیت و آسایش مردم نمودند، قطعا یاد آن‌ها همواره در دل ملت قدرشناس ایران زنده و جاودان خواهد ماند.

نیروهای فراجا، با تمام توان و درک بالای مسئولیت، همواره در صیانت از امنیت، آرامش و نظم عمومی در کشور عزیزمان، نقشی حیاتی و بی‌بدیل ایفا کرده‌اند.

این نیرو، هر زمان و در هر ماموریتی، از مقابله با اشرار و مخلان نظم گرفته تا حفاظت از امنیت اجتماعی و مبارزه با تهدیدات داخلی و مرزی، در خط مقدم ایستاده‌اند.

در این میان، حفظ سلامت و رفاه نیروهای دلاور فراجا و خانواده آن‌ها از اهمیتی ویژه برخوردار است، چرا که تنها با سلامت جسمی و روحی این عزیزان است که می‌توانیم در مسیر تأمین امنیت و آرامش جامعه پیشرفت کنیم.

امیدوارم در سایه تدابیر حکیمانه جنابعالی، فراجای مقتدر جمهوری اسلامی ایران همواره به عنوان نماد اقتدار، فداکاری و خدمت صادقانه به مردم عزیز کشورمان، در مسیر ارتقای امنیت و رفاه جامعه گام بردارد.

اینجانب ضمن تجلیل از رشادت‌ها و تلاش‌های شبانه‌روزی جنابعالی و یکایک کارکنان خدوم فراجا، از خداوند متعال، تحت تدابیر حکیمانه و مقتدرانه فرمانده معظم کل قوا مدظله‌العالی، موفقیت روزافزون، عزت، سلامت و سعادت شما را مسئلت دارم.

احمدرضا پورخاقان رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
پارسیان
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی