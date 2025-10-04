در پیامی به مناسبت هفته فراجا صورت گرفت؛
تبریک رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح کل کشور به سردار رادان
رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح گفت: نیروهای فراجا، با تمام توان و درک بالای مسئولیت، همواره در صیانت از امنیت، آرامش و نظم عمومی در کشور عزیزمان، نقشی حیاتی و بیبدیل ایفا کردهاند.
به گزارش ایلنا، حجتالاسلام والمسلمین پورخاقان در پیامی، هفته فراجا را به سردار رادان تبریک گفت.
در پیام رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح آمده است:
بسم الله الرحمن الرحیم
یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنوا کونوا قَوّامینَ لِلَّهِ شُهَداءَ بِالقِسط
برادر گرانقدر سرتیپ پاسدار احمدرضا رادان
فرمانده محترم کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران
باسلام و تحیت
فرا رسیدن هفته فراجا را به جنابعالی، تمامی فرماندهان محترم و کارکنان خدوم نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تبریک و تهنیت عرض مینمایم.
این هفته، فرصت مغتنمی است تا از رشادتها و جانفشانیهای نیروهای فداکار انتظامی یاد کنیم، بهویژه از شهدای والامقام فراجا که در ماموریتهای مختلف، در مبارزه با سوداگران مرگ و مفسدان اجتماعی و برهم زنندگان امنیت کشور و همچنین در جنگ ۱۲ روزه، با عزمی راسخ خون پاک خود را فدای امنیت و آسایش مردم نمودند، قطعا یاد آنها همواره در دل ملت قدرشناس ایران زنده و جاودان خواهد ماند.
نیروهای فراجا، با تمام توان و درک بالای مسئولیت، همواره در صیانت از امنیت، آرامش و نظم عمومی در کشور عزیزمان، نقشی حیاتی و بیبدیل ایفا کردهاند.
این نیرو، هر زمان و در هر ماموریتی، از مقابله با اشرار و مخلان نظم گرفته تا حفاظت از امنیت اجتماعی و مبارزه با تهدیدات داخلی و مرزی، در خط مقدم ایستادهاند.
در این میان، حفظ سلامت و رفاه نیروهای دلاور فراجا و خانواده آنها از اهمیتی ویژه برخوردار است، چرا که تنها با سلامت جسمی و روحی این عزیزان است که میتوانیم در مسیر تأمین امنیت و آرامش جامعه پیشرفت کنیم.
امیدوارم در سایه تدابیر حکیمانه جنابعالی، فراجای مقتدر جمهوری اسلامی ایران همواره به عنوان نماد اقتدار، فداکاری و خدمت صادقانه به مردم عزیز کشورمان، در مسیر ارتقای امنیت و رفاه جامعه گام بردارد.
اینجانب ضمن تجلیل از رشادتها و تلاشهای شبانهروزی جنابعالی و یکایک کارکنان خدوم فراجا، از خداوند متعال، تحت تدابیر حکیمانه و مقتدرانه فرمانده معظم کل قوا مدظلهالعالی، موفقیت روزافزون، عزت، سلامت و سعادت شما را مسئلت دارم.
احمدرضا پورخاقان رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح