۲۶ دستگاه ماینر غیرمجاز با ورود دستگاه قضایی در بروجرد کشف شد

به گزارش ایلنا به نقل از قوه قضاییه، با دستور و پیگیری مستقیم دادستان عمومی و انقلاب بروجرد و همکاری دستگاه‌های مرتبط، در بازرسی از سه منزل مسکونی، تعداد ۲۶ دستگاه ماینر تولید رمز ارز غیرمجاز کشف و جمع‌آوری شد.

گودرز امرایی؛ دادستان عمومی و انقلاب بروجرد در این خصوص اظهار کرد: با توجه به ناترازی‌های اخیر در توزیع نیروی برق و مصرف انرژی زیاد هر دستگاه ماینر، جمع‌آوری این دستگاه‌ها در اولویت برنامه‌های دستگاه قضایی در احیای حقوق عامه قرار گرفته و با جدیت دنبال می‌شود.

