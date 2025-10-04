۲۶ دستگاه ماینر غیرمجاز با ورود دستگاه قضایی در بروجرد کشف شد
۲۶ دستگاه ماینر غیرمجاز با دستور دادستان عمومی و انقلاب شهرستان بروجرد کشف و جمعآوری شد.
به گزارش ایلنا به نقل از قوه قضاییه، با دستور و پیگیری مستقیم دادستان عمومی و انقلاب بروجرد و همکاری دستگاههای مرتبط، در بازرسی از سه منزل مسکونی، تعداد ۲۶ دستگاه ماینر تولید رمز ارز غیرمجاز کشف و جمعآوری شد.
گودرز امرایی؛ دادستان عمومی و انقلاب بروجرد در این خصوص اظهار کرد: با توجه به ناترازیهای اخیر در توزیع نیروی برق و مصرف انرژی زیاد هر دستگاه ماینر، جمعآوری این دستگاهها در اولویت برنامههای دستگاه قضایی در احیای حقوق عامه قرار گرفته و با جدیت دنبال میشود.