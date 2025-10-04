قوه قضاییه اعلام کرد:
۶ تروریست تجزیهطلب وابسته به رژیم صهیونیستی در خوزستان اعدام شدند
مرکز رسانه قوه قضاییه اعلام کرد: ۶ عضو یک شبکه تروریستی تجزیهطلب وابسته به رژیم صهیونیستی که به طراحی و اجرای چندین عملیات خونبار، از جمله ترور چهار شهید مدافع امنیت و بمبگذاری در خرمشهر اعتراف کرده بودند، بامداد امروز به سزای اعمال خود رسیدند.
به گزارش ایلنا، مرکز رسانه قوه قضاییه اعلام کرد: حکم اعدام ۶ عنصر تروریست تجزیهطلب که طی سالهای گذشته با انجام سلسله عملیاتهای مسلحانه و بمبگذاری، امنیت استان خوزستان را هدف قرار داده بودند، پس از طی تمامی مراحل قانونی و تأیید دیوان عالی کشور، سحرگاه امروز اجرا شد.
این تروریستها مشارکت مستقیم در ترور و به شهادت رساندن مأموران فراجا و حافظان امنیت، شهیدان اللهنظر صفری، محمدرضا رفیعینسب، علی صالحیمجد و یونس بحر داشته و همچنین به طراحی و اجرای اقدامات خرابکارانهای نظیر ساخت و کارگذاری بمب، انفجار ایستگاه گاز خرمشهر، حمله مسلحانه به بانکها، پرتاب نارنجک به مرکز نظامی و تیراندازی به مساجد اعتراف داشتهاند.
عناصر مذکور علاوه بر نقش اساسی در عملیاتهای تروریستی، با رژیم صهیونیستی در ارتباط بوده و از سوی عوامل معاند خارجی حمایت میشدند.
اقدامات تروریستهای معدوم طی سالیان گذشته بارها آرامش و امنیت شهروندان خوزستانی را تهدید کرده بود.
طراح و سرکرده عملیات ترور شهید ماموستا شیخالاسلام به دار مجازات آویخته شد
سامان محمدی خیاره به اتهام محاربه و عضویت در گروهکهای تروریستی و تکفیری، انجام عملیات مسلحانه و طراحی و سرکردگی ترور شهید ماموستا شیخالاسلام در سنندج پس از طی روال قانونی به دار مجازات آویخته شد.
شهید ماموستا محمد شیخالاسلام در ۲۶ شهریور سال ۸۸ در پی اقامه نماز مغرب و عشا در مسجد سید قطب سنندج، مقابل این مسجد توسط افراد وابسته به یک گروهک تروریستی تکفیری مورد اصابت گلوله قرار گرفت و شهید شد.
یکی از عوامل اصلی شهادت ماموستا شیخالاسلام که به همراه چند تروریست دیگر شناسایی و دستگیر شدند فردی بود به هویت سامان محمدی خیاره.
سامان محمدی خیاره از عناصر گروهک تروریستی - تکفیری ای بود که در سال ۱۳۸۵ پس از طی دورههای آموزشی جذب گروهک شده و در عملیاتهای تروریستی و خرابکارانه وابسته به این گروهک در داخل ایران شرکت میکرد.
حمله تروریستی به ستاد فرماندهی انتظامی شهرستان سنندج، شرکت در سرقت طلا فروشی و آدمربایی منجر به قتل فرد ربوده شده و طراحی عملیات و سرکردگی ترورشهید شیخالاسلام از جمله اقدامات مجرمانه محکومعلیه بوده است.
سامان محمدی همچنین در سرقت مسلحانه از یک طلا فروشی در همدان و سرقت مسلحانه یک اتومبیل و ترور راننده آن، تیراندازی به سمت مردم و حمله مسلحانه به ایستگاه پلیس در سه راه شیخان سنندج و شهادت یک سرباز نقش داشته است.
پس از متلاشی شدن گروهک تروریستی- تکفیری، سامان محمدی خیاره در شهرهای مختلف کشور از بانه، بوکان و شهرستان هشتگرد استان البرز مخفی شده بود که با اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی در تاریخ ۹ آذر سال ۱۳۹۲ بازداشت شد.
پس از دستگیری متهم، پرونده وی با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شد.
دادگاه با حضور محکومعلیه و وکیل وی برگزار و با توجه به گزارش نهادهای امنیتی، اقاریر و مستندات موجود در پرونده، سامان محمدی خیاره به اعدام محکوم شد.
با درخواست فرجام خواهی متهم و وکیل وی، پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شد.
دیوان عالی کشور پس از رسیدگی به پرونده، درخواست فرجام خواهی را قبول کرده و پس از نقض حکم، پرونده را به شعبه هم عرض ارجاع داد.
پرونده مجدد در دادگاه مورد رسیدگی قرار گرفت و با توجه به مستندات موجود، حکم اعدام متهم صادر شد.
دیوان عالی کشور پس از بررسی پرونده حکم صادره را تایید و ابرام کرد.
در نهایت حکم اعدام سامان محمدی خیاره فرزند سالم به اتهام محاربه و برهم زدن امنیت کشور و عضویت در گروهکهای تروریستی و تکفیری و انجام عملیات مسلحانه و فرماندهی ترور شهید ماموستا شیخالاسلام صبح امروز اجرا شد.