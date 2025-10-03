خبرگزاری کار ایران
برگزاری نشست تخصصی «تحولات جنوب غرب آسیا در دوران گذار ژئوپلیتیکی»

کد خبر : 1695008
نشست تخصصی «تحولات جنوب غرب آسیا در دوران گذار ژئوپلیتیکی» با حضور اساتید، پژوهشگران و دانشجویان در سالن شهید ستاری دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش برگزار شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ارتش، نشست تخصصی «تحولات جنوب غرب آسیا در دوران گذار ژئوپلیتیکی» با حضور تعدادی از استادان، پژوهشگران و دانشجویان در سالن شهید ستاری دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش برگزار شد. 

در این نشست که همزمان بصورت برخط نیز ارائه شد، دکتر سیروس احمدی نوحدانی، عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس، ساختار ژئوپلیتیکی جهان را چارچوبی پویا و دینامیک دانست و گفت: جهان در دوره‌های زمانی مختلف و تحت تأثیر رخدادهای ژرف، آرایش و فرم جدیدی از چرخه قدرت به خود گرفته و نظم جدیدی را به وجود آورده که پایان دوران پس از فروپاشی شوروی و نظام دوقطبی و شروع دوران گذار ژئوپلیتیکی بوده است. 

وی با اشاره به تضعیف جایگاه آمریکا در دوره گذار، دو عامل داخلی و خارجی را در شکل‌گیری جهان جدید موثر خواند و خاطر نشان کرد: در بعد داخلی، محرک‌هایی مانند بحران‌‎های اقتصادی ۲۰۰۸، کووید ۱۹، بحران مهاجران اروپا و در بعد خارجی، قطبی‌سازی داخلی در غرب، افزایش نظام‌های اتوکراسی، کاهش توان آمریکا برای اجماع جهانی و ظهور قطب‌های جدید قدرت مانند (چین) با ۲۸ درصد GDP جهانی (روسیه و ظهور کشورهای عضو بریکس) موجب تضعیف جایگاه ایالات متحده شده است. 

نوحدانی در پایان با تحلیل روندهای موجود، سناریوهایی را برای آینده منطقه ارائه و سپس به تعدادی از سوالات شرکت‌کنندگان حضوری و مجازی پاسخ داده شد.

 

