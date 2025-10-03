برگزاری نشست تخصصی «تحولات جنوب غرب آسیا در دوران گذار ژئوپلیتیکی»

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ارتش، نشست تخصصی «تحولات جنوب غرب آسیا در دوران گذار ژئوپلیتیکی» با حضور تعدادی از استادان، پژوهشگران و دانشجویان در سالن شهید ستاری دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش برگزار شد.

در این نشست که همزمان بصورت برخط نیز ارائه شد، دکتر سیروس احمدی نوحدانی، عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس، ساختار ژئوپلیتیکی جهان را چارچوبی پویا و دینامیک دانست و گفت: جهان در دوره‌های زمانی مختلف و تحت تأثیر رخدادهای ژرف، آرایش و فرم جدیدی از چرخه قدرت به خود گرفته و نظم جدیدی را به وجود آورده که پایان دوران پس از فروپاشی شوروی و نظام دوقطبی و شروع دوران گذار ژئوپلیتیکی بوده است.

وی با اشاره به تضعیف جایگاه آمریکا در دوره گذار، دو عامل داخلی و خارجی را در شکل‌گیری جهان جدید موثر خواند و خاطر نشان کرد: در بعد داخلی، محرک‌هایی مانند بحران‌‎های اقتصادی ۲۰۰۸، کووید ۱۹، بحران مهاجران اروپا و در بعد خارجی، قطبی‌سازی داخلی در غرب، افزایش نظام‌های اتوکراسی، کاهش توان آمریکا برای اجماع جهانی و ظهور قطب‌های جدید قدرت مانند (چین) با ۲۸ درصد GDP جهانی (روسیه و ظهور کشورهای عضو بریکس) موجب تضعیف جایگاه ایالات متحده شده است.

نوحدانی در پایان با تحلیل روندهای موجود، سناریوهایی را برای آینده منطقه ارائه و سپس به تعدادی از سوالات شرکت‌کنندگان حضوری و مجازی پاسخ داده شد.