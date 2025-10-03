به گزارش ایلنا، در مراسمی با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری، رئیس دیوان عالی کشور، بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و جمعی از مسئولان قضایی و اجرایی استان بوشهر، مجموعه‌ای از اقدامات مهم در حوزه تثبیت مالکیت، صیانت از اراضی ملی و حل اختلافات دیرینه ملکی در استان به ثمر نشست.

در این مراسم، ۱۵ فقره سند مالکیت مدارس آموزش و پرورش و ۱۲۵ فقره سند اراضی وزارت دفاع در شهرستان عسلویه صادر و تحویل شد. همچنین پس از ۷۰ سال انتظار، اسناد مالکیت اراضی شرکت نفت فلات قاره بندر امام حسن در شهرستان دیلم صادر و به مسئولان این شرکت تحویل گردید.

علاوه بر این، در سطح استان بوشهر اقدامات مهم دیگری نیز صورت گرفت که از جمله آنها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

حدنگاری و صدور سند مالکیت اراضی مسکونی و کشاورزی در بیش از ۴۰ روستا.

حدنگاری و صدور سند چهار جزیره به مساحت ۳۵۰۰ هکتار و تحویل به اداره کل منابع طبیعی استان.

صدور سند مالکیت دو تالاب به مساحت ۱۳ هزار هکتار و تحویل به سازمان حفاظت محیط زیست کشور.

صدور سند مالکیت جزیره نگین بوشهر به مساحت ۲۰۰ هکتار برای اداره کل بنادر و دریانوردی.

حل اختلاف ۶۰ ساله میان اداره کل اوقاف و امور خیریه و اداره بنادر و دریانوردی و صدور سند مالکیت ۳۵ هکتار اراضی در شهر بوشهر.

رفع موانع ثبتی اراضی وزارت دفاع به مساحت بیش از ۴ هزار هکتار پس از نیم قرن و صدور سند مالکیت آن به نام نیرو‌های مسلح، اقدامی که از هدررفت صد‌ها میلیارد تومان از بیت‌المال جلوگیری کرد.

این اقدامات، که با پیگیری و نظارت مستمر دستگاه قضایی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور انجام شده است، گامی بزرگ در راستای تثبیت مالکیت مردم، صیانت از انفال، توسعه اقتصادی استان و پیشگیری از زمین‌خواری محسوب می‌شود.

شایان ذکر است در جریان این سفر سند فلات قاره در دیلم به مساحت ۲۸۶ هکتار و همچنین ۴۲۵ سند برای ۱۳ هزار هکتار در پارس جنوبی و اسناد ۵هزار هکتار در پارس شمالی اهدا شد.

بابایی همچنین در این سفر، ساختمان جدید اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان عسلویه را افتتاح کرد.