صدور صدها سند مالکیت در استان بوشهر با حضور رئیس دیوان عالی کشور
مجموعهای از اقدامات مهم در حوزه تثبیت مالکیت، صیانت از اراضی ملی و حل اختلافات دیرینه ملکی در سفر رئیس سازمان ثبت اسنادو املاک کشور به استان بوشهر به ثمر نشست.
به گزارش ایلنا، در مراسمی با حضور حجتالاسلام والمسلمین منتظری، رئیس دیوان عالی کشور، بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و جمعی از مسئولان قضایی و اجرایی استان بوشهر، مجموعهای از اقدامات مهم در حوزه تثبیت مالکیت، صیانت از اراضی ملی و حل اختلافات دیرینه ملکی در استان به ثمر نشست.
در این مراسم، ۱۵ فقره سند مالکیت مدارس آموزش و پرورش و ۱۲۵ فقره سند اراضی وزارت دفاع در شهرستان عسلویه صادر و تحویل شد. همچنین پس از ۷۰ سال انتظار، اسناد مالکیت اراضی شرکت نفت فلات قاره بندر امام حسن در شهرستان دیلم صادر و به مسئولان این شرکت تحویل گردید.
علاوه بر این، در سطح استان بوشهر اقدامات مهم دیگری نیز صورت گرفت که از جمله آنها میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
حدنگاری و صدور سند مالکیت اراضی مسکونی و کشاورزی در بیش از ۴۰ روستا.
حدنگاری و صدور سند چهار جزیره به مساحت ۳۵۰۰ هکتار و تحویل به اداره کل منابع طبیعی استان.
صدور سند مالکیت دو تالاب به مساحت ۱۳ هزار هکتار و تحویل به سازمان حفاظت محیط زیست کشور.
صدور سند مالکیت جزیره نگین بوشهر به مساحت ۲۰۰ هکتار برای اداره کل بنادر و دریانوردی.
حل اختلاف ۶۰ ساله میان اداره کل اوقاف و امور خیریه و اداره بنادر و دریانوردی و صدور سند مالکیت ۳۵ هکتار اراضی در شهر بوشهر.
رفع موانع ثبتی اراضی وزارت دفاع به مساحت بیش از ۴ هزار هکتار پس از نیم قرن و صدور سند مالکیت آن به نام نیروهای مسلح، اقدامی که از هدررفت صدها میلیارد تومان از بیتالمال جلوگیری کرد.
این اقدامات، که با پیگیری و نظارت مستمر دستگاه قضایی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور انجام شده است، گامی بزرگ در راستای تثبیت مالکیت مردم، صیانت از انفال، توسعه اقتصادی استان و پیشگیری از زمینخواری محسوب میشود.
شایان ذکر است در جریان این سفر سند فلات قاره در دیلم به مساحت ۲۸۶ هکتار و همچنین ۴۲۵ سند برای ۱۳ هزار هکتار در پارس جنوبی و اسناد ۵هزار هکتار در پارس شمالی اهدا شد.
بابایی همچنین در این سفر، ساختمان جدید اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان عسلویه را افتتاح کرد.