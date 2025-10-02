خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بررسی آخرین وضعیت منطقه غرب آسیا و روابط دوجانبه ایران و روسیه

بررسی آخرین وضعیت منطقه غرب آسیا و روابط دوجانبه ایران و روسیه
کد خبر : 1694646
لینک کوتاه کپی شد.

دستیار وزیر و مدیر کل غرب آسیا و شمال آفریقای وزارت امور خارجه که جهت شرکت در سومین دور نشست گفت‌وگوهای خاورمیانه‌ای به مسکو سفر کرده با کاظم جلالی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در روسیه دیدار کرد.

به گزارش ایلنا، مهدی شوشتری، دستیار وزیر و مدیر کل غرب آسیا و شمال آفریقای وزارت امور خارجه که جهت شرکت در سومین دور نشست گفتگوهای خاورمیانه ای جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه به مسکو سفر کرده با کاظم جلالی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در روسیه دیدار کرد. 

در این ملاقات، آخرین وضعیت منطقه غرب آسیا و همچنین همکاری های دوجانبه ایران و روسیه در این منطقه و راه های توسعه آنها مورد بحث و گفتگو قرار گرفت.

شوشتری در طول سفر خود به مسکو با سرگئی ورشنین، معاون وزیر امور خارجه روسیه و همچنین الکساندر کینشاک، رئیس دپارتمان خاورمیانه وزارت امور خارجه روسیه ملاقات کرد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی