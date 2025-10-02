بررسی آخرین وضعیت منطقه غرب آسیا و روابط دوجانبه ایران و روسیه
به گزارش ایلنا، مهدی شوشتری، دستیار وزیر و مدیر کل غرب آسیا و شمال آفریقای وزارت امور خارجه که جهت شرکت در سومین دور نشست گفتگوهای خاورمیانه ای جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه به مسکو سفر کرده با کاظم جلالی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در روسیه دیدار کرد.
در این ملاقات، آخرین وضعیت منطقه غرب آسیا و همچنین همکاری های دوجانبه ایران و روسیه در این منطقه و راه های توسعه آنها مورد بحث و گفتگو قرار گرفت.
شوشتری در طول سفر خود به مسکو با سرگئی ورشنین، معاون وزیر امور خارجه روسیه و همچنین الکساندر کینشاک، رئیس دپارتمان خاورمیانه وزارت امور خارجه روسیه ملاقات کرد.