بررسی آخرین وضعیت منطقه غرب آسیا و روابط دوجانبه ایران و روسیه

به گزارش ایلنا، مهدی شوشتری، دستیار وزیر و مدیر کل غرب آسیا و شمال آفریقای وزارت امور خارجه که جهت شرکت در سومین دور نشست گفتگوهای خاورمیانه ای جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه به مسکو سفر کرده با کاظم جلالی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در روسیه دیدار کرد.

در این ملاقات، آخرین وضعیت منطقه غرب آسیا و همچنین همکاری های دوجانبه ایران و روسیه در این منطقه و راه های توسعه آنها مورد بحث و گفتگو قرار گرفت.

شوشتری در طول سفر خود به مسکو با سرگئی ورشنین، معاون وزیر امور خارجه روسیه و همچنین الکساندر کینشاک، رئیس دپارتمان خاورمیانه وزارت امور خارجه روسیه ملاقات کرد.

