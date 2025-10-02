انقلاب اسلامی با این رهبری ثابت کرد بهترین الگوی حکمرانی را دارد

به گزارش ایلنا،‌ حجت الاسلام حاجی صادقی نماینده ولی فقیه در سپاه در پاسخ به اینکه چگونه جنگ ۱۲ روزه ایران، تمام موازین و ملاک‌ها را تغییر داد اظهار داشت: ما پیش از این نیز شاهد مشابه این جنگی که برما تحمیل شد بودیم. در فرهنگ دینی ما به همان میزان که جنگ و حمله کردن مذموم است، دفاع کردن مقدس و ارزش است و قیمت دارد. همیشه دفاع قیمت دارد ما هم در دفاع مقدس ۸ ساله و هم در این ۱۲ روزه در حال دفاع بودیم.

وی افزود: اولین مولفه که سبب شد در این تهاجم گسترده دشمن، انقلاب اسلامی و جبهه مقاومت بتوانند معادلات دشمن را به هم بریزد، حضور رهبری بود. همه دنیا اعتراف دارند اگر این جنگ جبهه استکبار و در خط مقدم اجرایی‌اش رژیم ستمگر اشغالگر که حضرت آقا فرمودند رژیم صهیونیستی را جلو انداختند از او پشتیبانی کرده و به او روحیه و ماموریت دادند در جای دیگری رخ داده بود، بدون شک تلفات سنگینی می‌دیدند.

حاجی صادقی گفت: همه دنیا اعتراف کردند هر کشور دیگری این جور مورد تهاجم قرار می‌گرفت یا متلاشی می‌شد یا به سادگی خود را پیدا نمی‌کرد، اما این انقلاب اسلامی با این رهبری و نظام ولایی ثابت کرد بهترین الگوی حکمرانی را دارد توانست نه تنها این تهاجم را دفع و به زیبایی مدیریت کند در ساعات اولیه چند فرمانده ارشد و بزرگ را شهید کرده بودند همه را جایگزین کردند و و یک ساعت نشده، این فرماندهان بلافاصله عمل کنند کجای دنیا سراغ دارید راس مجموعه نظامی یک کشور، برجسته‌ترین افراد و ژنرال‌های بزرگ را به شهادت برسانند و افراد جایگزین همان روز، عملیات انجام بدهند مرحله اول نقش ولایت بود، دوم تزریق روحیه نشاط و آرامش به جامعه. ایشان توانستند جامعه را به لحاظ روحی و روانی به گونه‌ای مدیریت و هدایت کنند که مردم به جای اینکه آنچه دشمن می‌خواست آنها علیه نظام حرکت کنند مردم با روحیه حماسی و عاشورایی مقابل دشمن بایستند.

حاجی صادقی گفت: سومین کار رهبری که به زیبایی در این صحنه انجام دادند، اطمینان دادن به مردم بود که مردم مطمئن باشید دشمن را از این تهاجمش پشیمان می‌کنیم و قاطعانه و با صراحت بیان کردند که ما هرگز در برابر فشار دشمن کوتاه نمی‌آییم. چهارمین مورد نیز مدیریت مسئولین نظام که توانستیم این تهدید را به یک فرصت تبدیل کنیم. دشمن آمده بود سفره انقلاب را جمع کند، اما ما آن را به فرصتی برای دفاع از انقلاب تبدیل کنیم.

وی افزود: اولین نقش را رهبری برعهده داشت دومین نقش معجزه آسا را که تعبیر حضرت آقاست، مردم آفریدند. هدف دشمن چه بود و چه شد؟ تلقی دشمن این بود بعد از چند دهه فشار اقتصادی، و تهاجم فرهنگی ذائقه فرهنگی مردم آمادگی پیدا کرده. مردم با یک ضربه، انقلاب اسلامی را از بین ببرند. چند مولفه را نگاه کرد فشار اقتصادی بالاست فشار فرهنگی مردم را از آن ارزش‌ها و روحیه بسیجی جدا کرده و دنبال دنیاگرایی هستند و سوم اینکه دشمن می‌گفت دست‌های جبهه مقاومت در منطقه قطع شده و ایران در سوریه، در لبنان حتی در عراق، قدرت قبلی را ندارد.

نماینده ولی فقیه در سپاه خاطرنشان کرد: دشمن به خیال خام خودش گفت رهبری ایران نفوذ کلام و نقش کاریزمایی اش کمرنگ شده الان مردم ایران آماده‌اند یک شوک و حادثه‌ای به وجود بیاید مردم را به سمت نابودی انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی سوق دهد و با این تحلیل حمله کرد؛ و لذا مناطقی را برای حمله انتخاب کرد و گفت جا‌هایی را می‌زنم که مردم آن را حافظ این نظام و عامل قدرت می‌دانند. فرماندهان و دانشمندان متدین هسته‌ای را زد به مراکز موشکی حمله کرد و تلقیش این بود.

وی افزود: در همان یکی دو روز اول نتانیاهو مصاحبه‌ای کرد و گفت مردم ایران ما کار خود را کردیم الان نوبت شماست. او با این حرکت به میدان آمد، اما مردم چه کردند به تعبیر زیبای رهبر عزیزمان مردم به میدان امدند، اما نه برای براندازی بلکه برای دفاع از نظام.

نماینده ولی فقیه در سپاه گفت: در ادبیات دینی ما، دین دو رکن دارد یک رکن تولی و رکن دیگر تبری. این خشم و انزجار مقدس مردم، معجزه بزرگ بود و سومین رکن نیرو‌های نظامی بود. انقلاب اسلامی بخشی و نه همه قدرت نظامی خودش را در برابر این تهاجم دشمن به میدان اورد و دشمن دید وعده صادق ۳ ما کاملا با وعده صادق ۱و ۲ متفاوت است. توانمندی نظام و جبهه مقاومت در همه عرصه‌ها خیلی بیش از انچه بود که در وعده صادق ۳ دیدند.

وی در پاسخ به سوال مجری درباره تجلی روحیه بسیجی و ایثارگری ۸سال دفاع مقدس در این ۱۲ روز گفت: دفاع مقدس ما ریشه در فرهنگ عاشورایی دارد برخی حوادث محدود به زمان وقوعشان نمی‌شود آثار و کارکرد‌های آن همه زمان‌ها را در می‌نوردد ما عاشورا را طلوعی بی غروب و آغازی بی پایان می‌گوییم و همه زمان‌ها را درنوردید و کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا. دفاع مقدس ۸ ساله ما هم نشات گرفته از عاشورا بود فرهنگی تولید کرد که تعطیلی‌بردار نیست ماندگار است اثر گذاری اش مختص به زمان خود نیست.

وی گفت: فرهنگ دفاع مقدس فرهنگ قران و اسلام ناب بود پذیرش سلطه ظالم ممنوع. مقاومت در برابر ظلم و ظالم تکلیف الهی است. دفاع مقدس گفتمان مقاومت را بنیان گذاشت در پرتو آن جبهه مقاومت شکل گرفت امثال سید حسن نصرالله ها، قاسم سلیمانی ها، همدانی‌ها، هنیه‌ها در پرتو فرهنگ دفاع مقدس تربیت شدند و جبهه عظیم را مقابل جبهه استکبار به وجود آوردند و این جبهه تعطیل بردار نیست. بله دشمن خیلی تلاش کرد این گفتمان، فرهنگ و این روحیه حسینی و عاشورایی را بشکند، اما در جای خود و در ۱۲ روز نشان داده شد که گفتمان دفاع مقدس ۸ ساله الان هم وجود دارد. نشان داد تغییر نسل ها، گفتمان را عوض نکرده است.

وی افزود: انقلاب اسلامی اگر قالوا ربنا الله را گفته اهل ثم استقامو هم بوده و ثابت کرده بر اصل اولیه‌ای که انقلاب بر اساس آن بنا گذاشته شد انقلاب ما احیای بعثت بود بعثت چیست قران بیان کرده لقد بعثنا فی کل امه رسولا ان اعبدوا الله و اجتبوا الطاغوت. بعثت یعنی حاکمیت الهی بله نفی همه حاکمیت‌های دیگر. ما بر این اساس انقلاب کردیم گفتیم نمی‌خواهیم زیر سلطه مستکبران و طاغوت‌ها باشیم نمی‌خواهیم غیر از خداوند کسی بر ما حکم براند. ما تحت فرماندهی خدا حرکت می‌کنیم بر این اساس انقلاب کردیم این فرهنگ در این دفاع مقدس ۱۲ روزه ماند و مردم ما هم تولی خوبی نشان دادند و هم تبری خوب. هم بر حول محور ولایت خوب جمع شدند و وفاداری خود را نشان دادند هم تبری را انجام دادند.

وی درباره تاثیر انسجام مردم با محوریت حضرت آقا بر اقتدار ایران و جمهوری اسلامی گفت: وحدت محور، عامل انگیزشی می‌خواهد چه چیزی می‌تواند انسان‌ها را به وحدت برساند؟ گاهی دشمن واحد و گاهی نیز منافع واحد را عامل آن می‌دانند. اسلام یک عامل محور قویتری دارد که فقط دست‌ها و رفتار‌ها را متحد نمی‌کند، قلوب را متحد می‌کند. رهبری در فرهنگ دینی ما حضرت آقا قلوب را تصرف کردند و قلوب به هم متصل شد و وحدت و انسجامی پیدا کرد؛ و همین وحدت، حضور مردم را به دنبال داشت و حضور مردم شکست دشمن را در پی داشت و این یکی از امداد‌های غیبی خداوند بود.

وی خاطرنشان کرد: گاهی برخی می‌گویند خدایا ما را یاری کن من می‌گویم شکر کنیم بر یاری‌هایی که انجام داده خداوند در این عملیات دو نصرت و امداد غیبی برای ما فرستاد یکی قلوب ملت را منسجم با روحیه حماسی با روحیه مجاهدانه متحول کرد و دوم در دل دشمن رعب انداخت هر دو امداد الهی بود واقعا رهبری در نظام اسلامی همانقدر که اتصال به خدا دارد به امت اتصال دارد ولایت یک پیوند دو طرفه است و این عامل وحدت شد نه فقط محور وحدت که عامل وحدت شد و یقینا در پیروزی ما نقش داشته است.

حاجی صادقی گفت: تا دیروز دشمن فکر می‌کرد با تهاجم فرهنگی و رسانه‌ها و تبلیغات توانسته نفوذ ولایت را کمرنگ کند در عملیات ۱۲ روزه و به تعبیر شما جمهوری اسلامی جدید نشان داده شد ولایت چقدر کارکرد دارد بهترین دلیل بر کارآمدی ولایت فقیه، کارکرد ولایت فقیه است تا دیروز باید با انواع ادله اثبات می‌کردیم این الگو و مدل حکمرانی، یک مدل خوب و موفقی است امروز لازم نیست دلیل بیاوریم در این ۱۲ روز نشان داده شد چقدر نظام ولایی و رهبری الهی و ولایت فقیه چه کارامدی دارد که از هیچ الگویی بر نمی‌آید و این کار بزرگی است. دشمن در پیش فرض‌ها فکر می‌کرد نفوذ رهبری کمرنگ شده، اما در ۱۲ روز دیدیم کسانی در محور ولایت جمع شدند که تا دیروز نیامده بودند. شهید عزیزمان شهید سلامی در سال ۱۴۰۱ در جریان اغتشاشات و اعتراضات جوانان و نوجوانان که شعار‌هایی می‌دادن در سخنرانی گفت من به استکبار می‌گویم همین جوان و نوجوانی که تو او را فریب داده‌ای و امروز سرو صدا‌هایی در خیابان می‌کند روزی همان‌ها را مقابل شما می‌گذاریم و به وسیله ان‌ها تو را می‌شکنیم. ما دراین ۱۲ روز شاهدش بودیم.

وی درباره هدف گیری سیستم موشکی ایران و اینکه امریکا و کشور‌های غربی فکر می‌کنند با ضربه زدن به آن برنده می‌شوند گفت: در اینجا به قرآن مراجعه می‌کنیم قرآن می‌گوید طاغوت و ستمگر می‌خواهد اراده اش را تحمیل کند و همه را تحت فرمان خود در بیاورد، اما چه کار می‌کند استراتژی اش برای تحت فرمان در آوردن افراد چیست؟ فرعون سمبل یک طاغوت در قران است هدفش فرمانروایی کردن بود لذا مردم و جامعه را ضعیف می‌کرد تا بر ان‌ها حکومت کند وقتی جامعه‌ای ضعیف شد و عوامل قدرت را از دست داد فرمانبر می‌شود تصور دشمن این است اگر مراکز هسته‌ای و موشک‌ها و قدرت نظامی ما را بزند، ما را ضعیف کرده و مجبوربه اطاعت می‌کند. اما قرآن می‌فرماید قوی باشید تا بمانید. مهمترین مولفه قدرت چیست؟ آیا موشک است؟ موشک، پهپاد، قدرت نظامی لازم است امامهم‌ترین مولفه قدرت، ایمان، وحدت و امت است.

نماینده ولی فقیه در سپاه گفت: دشمن به این جمع بندی رسیده بزرگترین برکات دفاع ۱۲ روزه این بود امت بدون امام خطر ندارد مسلمان‌ها هرچقدر زیاد شوند اگر رهبری نداشته باشند خطر ندارند امام بی امت اقتدار ندارد. اما امت متصل به ولایت شکست ندارد و این انقلاب اسلامی آمده این پیوند امت با ولایت را آنقدر قوی کرده که در برابر هر تهاجم و حمله‌ای نه تنها متوقف نمی‌شود بلکه از آن فرصتی می‌سازد برای آینده. در ۴۶ سال گذشته انقلاب اسلامی ما فراز و نشیب داشته، اما خواهشم این است این پیام را به دنیا برسانید انقلاب اسلامی دراین ۴۶ سال انواع حمله ها‌ی سخت و نرم دید، اما هرگز توقف نداشته است.

وی گفت: گفتمان مقاومت امروز نه تنها در منطقه، بلکه جهانی شده دشمن ما روز به روز ضعیف‌تر شده امروز دیگر امریکا شاخص‌های ابر قدرتی را ندارد آقای حاج قاسم روحش شاد می‌گفتند مولفه‌های ابرقدرتی چیست و آمریکا چه وضعیتی دارد همه را از دست داده و حق دارد از دست انقلاب اسلامی عصبانی باشد و از شدت این عصبانیت بمیرد که ان شالله می‌میرد.

وی در توضیح جمله پیشین خود مبنی بر اینکه هیچ وقت تا کنون انسجام بین ملت اینگونه نبوده، افزود: ما صحنه‌های مختلفی داشتیم، اما در این مرحله همه در یک چیز چه مسئولان دولتی یا مسئولان میدانی و چه مردم در یک محور اختلاف نداشتند و آن اینکه نسبت به ولایت فقط قداستش را نبیند و فقط وی را دوست نداشته باشیم بلکه فرمان ببریم فرماندهی این دفاع ۱۲ روزه در همه صحنه‌ها دست رهبری بود. هم دیپلماسی و هم نظامی. در میدان جنگ اینگونه همه منسجم باشند واقعا یکدست عمل کردند هم دولت و هم مسئولان. بعضی‌ها عبارت‌هایی در سخنرانی‌ها به کار می‌برند که ممکن است من هم راضی نباشم، اما عملکرد و جهت گیری دولت، رئیس جمهور، وزیر امور خارجه، شورای عالی امنیت ملی کاملا با برادران ما در میدان عمل هماهنگ عمل کردند. علتش فرماندهی واحد بود.

حاجی صادقی گفت: فصل الخطابی که قرآن به ما یاد داد فرمود ولایت فصل الخطاب است همه بر محور آن بودند و، چون هیچ زمانی به این شکل نبود چرا؟ ما به دستور سید حسن مبنی بر اینکه نسبت به ولایت تعبد داشته باشید نه فقط تبعیت عمل نکردیم. تعبد یعنی بی، چون و چرا فرمان بردن و خودش فرمود من در این مدت طولانی حزب الله هر کجا به ولایت متعبد بودم موفق بودم بحمدلله. کما اینکه مقام معظم رهبری دیشب فرمودند وحدت دولت و مردم فقط در آن ۱۲ روز نبود الان هم هست.

دشمن بداند ممکن است ما اختلاف سلیقه‌هایی با هم داشته و گلایه‌هایی کنیم، اما بداند در برابر دشمن متجاوز به دین، کشور و انقلابمان، با وحدت میان دیپلماسی و میدان با همان وحدت و روحیه و همان خشم مقدس به میدان می‌آییم.

وی در پایان گفت: ان شالله با حذف این غده سرطانی به امریکا ثابت می‌کنیم ادعای کدخدایی و غروری که رییس جمهور نادان امریکا در سازمان ملل نشان می‌داد توخالی است و عمده بحثش این است که من چه کردم و غالبا هم دروغ می‌گوید. در همان جلسه بعضی‌ها به او می‌خندند چطور ادعا می‌کنی من جنگ ایران و اسراییل را پایان دادم تو خودت حمله کردی و الان با تمام وجود از این رژیم ستمگر حمایت می‌کنی که بدترین جنایات تاریخ را انجام داد کجای تاریخ سراغ دارید رژیمی با این سفاکی با این خباثت جنایاتی به سر مردم غزه و جا‌های دیگر می‌آورد و آمریکا عقبه آن است واقعا این انسجام و وحدتی که در ۱۲ روز داشتیم الان هم داریم الان هم مسئولین ما، نمایندگان مجلس، نیرو‌های نظامی، مردم ما به کوری چشم دشمنان همه سرباز ولایت هستند.

انتهای پیام/