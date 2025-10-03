واکنش عضو کمیسیون آموزش به اظهارت خسروپناه/ نماینده وظیفه دارد صدای مردم را به گوش دیگران برساند

عبدالوحید فیاضی عضو کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرنگار ایلنا، درباره چالش های ایجاد شده بین کمیسیون آموزش و شورای عالی انقلاب فرهنگی و همچنین بررسی تاثیر معدل در کنکور گفت: عملکرد این قانون باید توسط سازمان‌های ذی‌ربط انجام شود. بخشی از این بررسی توسط وزارت آموزش و پرورش، بخشی نیز توسط سازمان سنجش یا نهادهای دیگری مانند مرکز پژوهش‌های مجلس باید انجام شود و این سازمان‌ها باید در این حوزه کار کنند و پایش دقیقی انجام دهند تا ببینند آیا اجرای این قانون تبعاتی داشته یا خیر.

وی درباره اینکه با توجه به اعلام نتایج رتبه های برتر کنکور آیا این رویه در عدالت آموزشی موثر بوده است، ادامه داد: واقعیت این است که در بین رتبه های برتر کنکور مدارس خاص بهره بالایی دارند. مدارس سمپاد که به عنوان مدارس خاص شناخته می‌شوند، یک بخش از این موضوع هستند و البته بخشی از رتبه های برتر هم به مدارس غیر دولتی تعلق دارد. بنابراین، نمی‌توان گفت که باتوجه به اینکه مدارس خاص دولتی هستند، بنابراین سهم مدارس دولتی در اینجا در برابر غیردولتی ها حفظ شده است. به هر حال، مدارس دولتی یعنی همه مدارس کشور و این‌ها غیر از مدارس خاص و مدارس عادی هستند و سهم مدارس عادی در اینجا طبیعتا کمرنگ است.

این عضو کمیسیون آموزش مجلس گفت: این موضوع نشان می‌دهد که ما باید برای تحقق ایده عدالت آموزشی تلاش بیشتری کنیم. وقتی نتایج اعلام می‌شود، باید مشخص شود که این چهره‌ها تنها مربوط به دو یا سه مدرسه خاص نیستند بلکه شامل همه مدارس کشور می‌شوند.

فیاضی در بخش دیگری از صحبت های خود با اشاره به اظهارات اخیر خسروپناه دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در انتقاد از موضع گیری نمایندگان درباره کنکور مبنی بر اینکه برخی از نمایندگان قرص توییت زدند خوردند، گفت: ما این ادبیات را قبول نداریم، توییت زدن یا نزدن یک مساله شخصی است و هر کسی که به این مسائل مبتلا است، باید پاسخگو باشد.

وی ادامه داد: اما به طور کلی، اگر نمایندگان اظهارنظر می‌کنند، این حق و وظیفه آنهاست. این وظیفه‌ای است که قانون تعیین کرده و حقی است که مردم بر گردن نماینده دارند تا صدای آنها را به گوش دیگران برساند. از نظر قانونی، این موضوع اشکالی ندارد و بیان دبیر شورای فرهنگی به نظر من محل ایراد است.

