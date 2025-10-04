معاون هماهنگ کننده سازمان بسیج در گفتوگو با ایلنا:
نباید اجازه دهیم ائتلاف اشرار عالم بر ما تأثیر بگذارد
معاون هماهنگ کننده سازمان بسیج گفت: در سال ۶۱ قمری، ۳۰ هزار نفر از اشرار عالم متحد شده بودند اما نتوانستند بر ذائقه، ذهن، اراده و محاسبات ۷۲ نفر تأثیر بگذارند، امروز هم ما ملت امام حسین (ع) و شهادت هستیم، بنایراین نباید اجازه دهیم ائتلاف اشرار عالم بر ما تأثیر بگذارد.
سردار حسین معروفی معاون هماهنگکننده سازمان بسیج در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، با اشاره به لزوم استمرار راه شهید نیلفروشان در زمانهای که تهدیدات دشمن ادامه دارد، گفت: امروز بیش از هر زمان دیگری جامعه ما نیازمند ترویج فرهنگ مقاومت، جهاد و شهادت است. ترویج فرهنگ مقاومت و شهادت موجب مصونیت جامعه است.
نباید اجازه دهیم ائتلاف اشرار عالم بر ما تأثیر بگذارد
وی ادامه داد: ملت عزیز و نازنین ما ۴۷ سال هوشمندانه مقاومت و مقاومسازی کردند و اکنون در برابر دشمنان و جبهههای ناحق آنها نیاز به استقامت داریم.
این فرمانده سپاه با طرح این پرسش که آن شعار زیبای شهید سلیمانی که میگفتند «ما ملت امام حسین و ملت شهادتیم»، به چه معناست، عنوان کرد: همچنان که در سال ۶۱ قمری، ۳۰ هزار نفر از اشرار عالم با اینکه متحد شده بودند، نتوانستند بر ذائقه، ذهن، اراده، ارادت و محاسبات ۷۲ نفر تأثیر بگذارند و آنها در کنار حقیقت دین خدا، بقای دین خدا شدند. امروز هم ما ملت امام حسین و شهادت هستیم، نباید اجازه دهیم ائتلاف اشرار عالم بر ما تأثیر بگذارد.
ما طرف حق قرار داریم
سردار معروفی تاکید کرد: امروز اثری از آن ۳۰ هزار نفر در تاریخ نیست؛ نه از حکامشان و نه از فرماندهانشان. اما نام مبارک آن غلام حبشی امام حسین (ع) در تارک تاریخ میدرخشد و ماندگار است. ما هم ملت امام حسین (ع) هستیم و ما طرف حق قرار داریم.
با استقامت در کنار رهبری میتوانیم به نتیجه برسیم
وی خاطرنشان کرد: امروز خیمهگاه پیغمبر و خیمهگاه سیدالشهدا، اینجا است. امروز یک فرصت بزرگ برای جامعه، برای اسلام و برای ملت بزرگ ایران است که با استقامت در کنار رهبرمان، میتوانیم این راه را به فضل الهی به نتیجه برسانیم.