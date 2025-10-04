سردار حسین معروفی معاون هماهنگ‌کننده سازمان بسیج در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، با اشاره به لزوم استمرار راه شهید نیلفروشان در زمانه‌ای که تهدیدات دشمن ادامه دارد، گفت: امروز بیش از هر زمان دیگری جامعه ما نیازمند ترویج فرهنگ مقاومت، جهاد و شهادت است. ترویج فرهنگ مقاومت و شهادت موجب مصونیت جامعه است.

نباید اجازه دهیم ائتلاف اشرار عالم بر ما تأثیر بگذارد

وی ادامه داد: ملت عزیز و نازنین ما ۴۷ سال هوشمندانه مقاومت و مقاوم‌سازی کردند و اکنون در برابر دشمنان و جبهه‌های ناحق آنها نیاز به استقامت داریم.

این فرمانده سپاه با طرح این پرسش که آن شعار زیبای شهید سلیمانی که می‌گفتند «ما ملت امام حسین و ملت شهادتیم»، به چه معناست، عنوان کرد: همچنان که در سال ۶۱ قمری، ۳۰ هزار نفر از اشرار عالم با اینکه متحد شده بودند، نتوانستند بر ذائقه، ذهن، اراده، ارادت و محاسبات ۷۲ نفر تأثیر بگذارند و آنها در کنار حقیقت دین خدا، بقای دین خدا شدند. امروز هم ما ملت امام حسین و شهادت هستیم، نباید اجازه دهیم ائتلاف اشرار عالم بر ما تأثیر بگذارد.

ما طرف حق قرار داریم

سردار معروفی تاکید کرد: امروز اثری از آن ۳۰ هزار نفر در تاریخ نیست؛ نه از حکامشان و نه از فرماندهانشان. اما نام مبارک آن غلام حبشی امام حسین (ع) در تارک تاریخ می‌درخشد و ماندگار است. ما هم ملت امام حسین (ع) هستیم و ما طرف حق قرار داریم.

با استقامت در کنار رهبری می‌توانیم به نتیجه برسیم

وی خاطرنشان کرد: امروز خیمه‌گاه پیغمبر و خیمه‌گاه سیدالشهدا، اینجا است. امروز یک فرصت بزرگ برای جامعه، برای اسلام و برای ملت بزرگ ایران است که با استقامت در کنار رهبرمان، می‌توانیم این راه را به فضل الهی به نتیجه برسانیم.

