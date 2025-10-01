به گزارش خبرنگار ایلنا، علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش در پایان جلسه امروز هیات دولت در جمع خبرنگاران در رابطه با مدرسه تلویزیونی، گفت: در وزارت آموزش و پرورش با همکاری سازمان صداوسیما و شخص آقای جبلی رئیس این سازمان، در حال برنامه‌ریزی برای ایجاد مدرسه تلویزیونی در راستای تحقق عدالت آموزشی و برای ارتقاء کیفیت نظام آموزش و پرورش هستیم.

وزیر آموزش و پرورش درباره توزیع شیر در مدارس گفت: بخشنامه آن را ارسال کرده ایم و در دستور کار قرار دارد.

انتهای پیام/