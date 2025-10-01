خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

وزیر آموزش و پرورش اعلام کرد؛

برنامه‌ریزی برای ایجاد مدرسه تلویزیونی در راستای تحقق عدالت آموزشی

برنامه‌ریزی برای ایجاد مدرسه تلویزیونی در راستای تحقق عدالت آموزشی
کد خبر : 1694144
لینک کوتاه کپی شد.

وزیر آموزش و پرورش گفت: در حال برنامه‌ریزی برای ایجاد مدرسه تلویزیونی در راستای تحقق عدالت آموزشی و برای ارتقاء کیفیت نظام آموزش و پرورش هستیم.

به گزارش خبرنگار ایلنا، علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش در پایان جلسه امروز  هیات دولت در جمع خبرنگاران در رابطه با مدرسه تلویزیونی، گفت: در وزارت آموزش و پرورش با همکاری سازمان صداوسیما و شخص آقای  جبلی رئیس این سازمان، در حال برنامه‌ریزی برای ایجاد مدرسه تلویزیونی در راستای تحقق عدالت آموزشی و برای ارتقاء کیفیت نظام آموزش و پرورش هستیم.

وزیر آموزش و پرورش درباره توزیع شیر در مدارس گفت: بخشنامه آن را ارسال کرده ایم و در دستور کار قرار دارد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی