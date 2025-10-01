خبرگزاری کار ایران
بابایی کارنامی در تذکری خبر داد:

گزارشات چهارگانه معیشتی تاکنون در دستور کار مجلس قرار نگرفته است

کد خبر : 1694072
رئیس کمیسیون اجتماعی در مجلس شورای اسلامی گفت: ۴ گزارش در موضوعات سهام عدالت، کالابرگ الکترونیک، عملکرد صندوق‌های بازنشستگی و بحث کارگران ساختمانی در کمیسیون اجتماعی تهیه و به هیات رئیسه مجلس ارسال شده است، اما تاکنون در دستور کار صحن مجلس قرار نگرفته است.

به گزارش ایلنا، علی بابایی کارنامی در نشست علنی امروز (چهارشنبه، ۹ مهر ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکری گفت: در راستای پرداختن به اختیارات رئیس مجلس در ماده ۴۵ آیین‌نامه داخلی مجلس ۴ گزارش در موضوعات سهام عدالت، کالابرگ الکترونیک، عملکرد صندوق‌های بازنشستگی و بحث کارگران ساختمانی در کمیسیون اجتماعی تهیه و به هیات رئیسه مجلس ارسال شده است، اما تاکنون در دستور کار صحن مجلس قرار نگرفته است.

نماینده مردم ساری و میان‌دورود در مجلس شورای اسلامی خطاب به رئیس مجلس ادامه داد: از آنجا که گروه هدف این گزارشات جزو مظلوم‌ترین و عزیزترین اقشار جامعه هستند همچنان که شخص شما به عنوان رئیس مجلس به موضوعات مذکور اهتمام دارید، ترتیبی اتخاذ کنید که وزرای مربوطه به مجلس دعوت شوند و طبق آیین‌نامه داخلی مجلس به این گزارشات توجه شود.

