بابایی کارنامی در تذکری خبر داد:
گزارشات چهارگانه معیشتی تاکنون در دستور کار مجلس قرار نگرفته است
رئیس کمیسیون اجتماعی در مجلس شورای اسلامی گفت: ۴ گزارش در موضوعات سهام عدالت، کالابرگ الکترونیک، عملکرد صندوقهای بازنشستگی و بحث کارگران ساختمانی در کمیسیون اجتماعی تهیه و به هیات رئیسه مجلس ارسال شده است، اما تاکنون در دستور کار صحن مجلس قرار نگرفته است.
به گزارش ایلنا، علی بابایی کارنامی در نشست علنی امروز (چهارشنبه، ۹ مهر ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکری گفت: در راستای پرداختن به اختیارات رئیس مجلس در ماده ۴۵ آییننامه داخلی مجلس ۴ گزارش در موضوعات سهام عدالت، کالابرگ الکترونیک، عملکرد صندوقهای بازنشستگی و بحث کارگران ساختمانی در کمیسیون اجتماعی تهیه و به هیات رئیسه مجلس ارسال شده است، اما تاکنون در دستور کار صحن مجلس قرار نگرفته است.
نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس شورای اسلامی خطاب به رئیس مجلس ادامه داد: از آنجا که گروه هدف این گزارشات جزو مظلومترین و عزیزترین اقشار جامعه هستند همچنان که شخص شما به عنوان رئیس مجلس به موضوعات مذکور اهتمام دارید، ترتیبی اتخاذ کنید که وزرای مربوطه به مجلس دعوت شوند و طبق آییننامه داخلی مجلس به این گزارشات توجه شود.