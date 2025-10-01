دیوان محاسبات کتبا اعلام کرده امضاهای عارف غیرقانونی است

به گزارش ایلنا، حمید رسایی در نشست علنی امروز (چهارشنبه، ۹ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در تذکری خطاب به هیات رئیسه اظهار داشت: اجرای آئین نامه وظیفه هیات رئیسه است، همین طور یکی از وظایف مجلس نظارت بر قوا است و مقام معظم رهبری در دیدار با نمایندگان تاکید کردند که باید بر قانونگذاری ها نظارت و پیگیری شود.

وی افزود: یکی از راه های پیگیری سوال از وزرا و یا اعمال ماده ۲۳۴ است اما بر اساس گزارش معاونت نظارت مجلس ۵۹ سوال از وزرا از سوی کمیسیون های تخصصی به هیات رئیسه ارجاع شده و تعداد زیادی سوال نیز در کمیسیون ها متوقف شده اما در طول یکسال و چند ماه گذشته فقط ۹ سوال از وزرا در صحن مطرح شد.

رسایی در بخش دیگری از صحبت های خود با اشاره به اعمال ماده ۲۳۴ در مورد قانون تابعیت مضاعف، گفت: از اردیبهشت ماه این درخواست مطرح شد و در حالی که آئین نامه می گوید ۱۰ روزه باید کمیسیون ها این موضوعات را تعیین تکلیف کنند تا امروز این کار صورت نگرفته است.

وی ادامه داد: من سوال می کنم آیا مجلس با آقای ظریف مشکل شخصی داشت؟ خیر. بحث اجرای قانون بود و تذکرات مجلس نیز برای اجرای قانون بوده، حال آیا فقط آقای ظریف با موضوع تابعیت مضاعف مواجه است؟

نماینده مردم تهران در مجلس تصریح کرد: براساس گزارش رئیس محترم قوه قضائیه تعداد بیشتری از افراد در دولت این مشکل را دارند همچنین معاون وزیر اطلاعات در کمیسیون امنیت ملی اعلام کردند پسر معاون اول رئیس جمهور تابعیت مضاعف دارد و این سوال مطرح است که از آن زمان تاکنون چرا هیچ اقدامی نشده است.

وی تاکید کرد: برای مجلس ظریف و عارف و اصولگرا و اصلاح طلب فرق نمی کند اما دیوان محاسبات در نامه کتبی اعلام کرده است امضاهای آقای عارف غیرقانونی است و من همه این راه ها را برای اینکه مسیر قانونی طی شود و در تریبون مجلس این موضوعات را مطرح نکنم طی کردم اما متاسفانه همکاری نشد و آیا باید قانون فقط برای بدبخت بیچاره ها و کسانی که در درجات بالا نیستند باشد. قانون باید در مورد همه اجرا شود لذا از رئیس مجلس می خواهم اجرای قانون را پیگیری کرده و پای آن بایستد که اگر اینگونه باشد وقتی که ما در مجلس می گذاریم مفید است و باید توجه کنیم که رهبری فرمودند بین قانون و مصلحت، قانون ترجیح دارد و کسی نگوید مصلحت چیز دیگری است.

انتهای پیام/