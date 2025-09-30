شورای عالی انقلاب فرهنگی با تصمیمات نادرست فضای روانی دانش آموزان را به مخاطره انداخته است

به گزارش ایلنا، احسان عظیمی‌راد نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور خود در صحن علنی امروز (سه‌شنبه ۸ مهر ماه) مجلس با سلام و درود خداوند بر امام راحل عظیم‌الشأن، معمار کبیر انقلاب اسلامی؛ گفت: سلام و درود بر رهبر حکیم، آینده‌نگر و شجاع ایران اسلامی؛ سلام بر ملت بصیر، ولایت‌مدار و همیشه در صحنه ایران اسلامی؛ سلام بر همشهریانم در کلان‌شهر مشهدالرضا و شهرستان کلات نادر؛ سلام و درود خدا بر شهیدان راه حق، شهدای انقلاب اسلامی، شهدای دفاع مقدس هشت‌ساله و دوازده‌روزه و شهدای جبهه مقاومت در منطقه، به‌ویژه شهید والامقام، شهید سید حسن نصرالله.

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی با تبریک هفته دفاع مقدس، افزود: در آغاز کلام، بر خود لازم می‌دانم هفته دفاع مقدس را گرامی بدارم، آغاز سال تحصیلی جدید را به دانش‌آموزان، معلمان و خانواده‌های عزیزشان تبریک بگویم و به جوانان و مدیران قهرمان و پرتلاش تیم‌های ملی والیبال، کشتی و همچنین افتخارآفرینان المپیادهای علمی تهنیت عرض کنم و مشت محکم خود را به نمایندگی از ملت شگفتی آفرین ایران قدرتمند بر دهان آمریکا جنایتکار و کشورهای حیله گر اروپایی و رژیم کودک کش صهیونیستی کوبید.

وی در ادامه اظهار داشت: ملت بزرگ ایران و مسئولان نظام مقدس جمهوری اسلامی بار دیگر شاهد دشمنی آشکار جرثومه فساد و شیطان بزرگ و اضنابش و هم‌پیمانان او را تجربه کرده و مکر او را به عینه مشاهده کردند، سخنان رئیس‌جمهور جنایتکار آمریکا آشکارا نشان‌دهنده نیات پلید او در طراحی توطئه‌ها، تحریم‌ها و جنایات علیه ایران اسلامی عزیز است؛ آن‌ جا که ترامپ ملعون سخن از تسلیم تمام و کمال ایران اسلامی و جلوگیری از پیشرفت‌های هسته‌ای و موشکی می‌گوید.

به دشمنان اعتماد نکنید

سخنگوی کمیسیون آمزش، تحقیقات وفناوری مجلس شورای اسلامی ادامه داد: به راستی دشمنی چون آمریکا و هم پیمانانش از هر پیشرفتی که ایران مقتدر را رقم بزند، بیمناک هستند و با آن مقابله می‌کنند؛ وظیفه دشمن دشمنی است و وظیفه ما عدم اعتماد به دشمن و توجه به ظرفیت‌های داخلی است.

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم ادامه داد: شناخت ظرفیت‌های بالای انسانی، موقعیت جغرافیایی کم نظیر، مدیریت ذخایر عظیم نفت و گاز و منابع طبیعی توسط مسئولان در کنار وحدت و انسجام ملی کلید گشایش و دستیابی به سعادت است؛ دشمنان با این راهبرد آرزوی غلبه بر ایران اسلامی مقتدر و متحد را به گور خواهند برد.

عظیمی راد با تاکید بر توسعه روابط با کشورهای همسایه ادامه داد: امروز باید توجه بیشتر به همسایگان، متحدین و ایجاد اجماع جهانی علیه آمریکای مستبد و رژیم جعلی صهیون، کار ویژه دولت جمهوری اسلامی ایران باشد، تا هرچه بیشتر آنان را در پیشگاه جهانیان خوار و رسوا نماید.

مکانیزم ماشه در حوزه اقتصادی جنبه روانی دارد

این نماینده مردم درمجلس دوزادهم خطاب به رئیس جمهور و اعضای کابینه دولت چهاردهم، اظهارداشت: نکاتی را خدمت رئیس جمهور و کابینه دولت وی عرض می‌کنم؛ از آنجا که اجرای مکانیزم ماشه در حوزه اقتصادی بیشترین تاثیر آن جنبه روانی آن است، ضرورت دارد رئیس محترم جمهور در فرمانی به مسئولین اقتصادی دولت در شرایط جنگی نسبت به اقدام ایشان برای روشنگری و کنترل رفتار هیجانی جامعه و نظارت دقیق بر بازار و کنترل نرخ ارز، کنترل تورم و تلاش برای تثبیت قیمت‌ها و ایجاد آرامش در سفره مردم تاکیدات جدی را به عمل آورد.

وی در ادامه افزود: از همه فعالان رسانه‌ای و سیاسی مسئولین و ارکان قوای سه گانه و هر فردی که دل در گرو عزت ایران عزیز دارد، حفظ وحدت، انسجام ملی و اتحاد مقدس در شرایط جنگی و تحریمی را خواستارم، فراموش نکنید رمز پیروزی ایران در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه همدلی بین مردم و مسئولین بود و اگر این رویکرد ادامه یابد دشمن هیچ غلطی نمی‌تواند بکند.

عظیمی راد خطاب به رئیس جمهور یادآور شد: آقای رئیس جمهور نمی شود در کلام از آموزش سخن گفت، اما در عمل به مشکلات جامعه بزرگ تعلیم و تربیت کم توجه بود، چرا با عملکرد نامناسب خود این قشر فرهیخته و خدوم جامعه را دچار سرخوردگی و آزار می کنید؟ چرا برای پرداخت پاداش بازنشستگان عزیز فرهنگی سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳ و صدور احکام ایشان دستور قاطعی نمی‌دهید؟ چرا برای تعیین تکلیف معلمان غیر رسمی نهضت و پیش دبستانی و طرح امین، سرباز معلم‌ها، برون‌سپارها و معلمان مدارس غیر دولتی یک بار برای همیشه دستور تمام کننده صادر نمی‌کنید، چرا برای قرارداد کار معین نیروهای حق التدریس آزاد که همه جوانب آن در جلسات گوناگون سنجیده شده و آماده اجرا می‌باشد، دستوری انقلابی و تاریخی صادر نمی‌کنید؟

دولت از بریز و بپاش‌ها و پرداخت‌های نامتعارف پرهیز کند

این نماینده مجلس ادامه داد: چرا به وزیر محترم آموزش و پرورش و روسای سازمان‌های اداری استخدامی و برنامه و بودجه برای احقاق حق داوطلبان معترض آزمون‌های کیفیت بخشی آموزگاری و دبیری اولتیماتوم نمی‌دهید؟ چرا دولت چهاردهم را با افزایش حقوق معلمان و اعضای هیات علمی تاریخ ساز و ماندگار نمی‌کنید؟ آری آقای رئیس جمهور بدانید؛ اگر از بریز و بپاش‌ها و پرداخت‌های نامتعارف در دولت جلوگیری شود، اعتبار لازم برای معلمان عزیز و اساتید دانشگاه‌ها مهیا می‌شود و دیگر بهانه‌ای برای نبود اعتبار نیست.

شورای عالی انقلاب فرهنگی به مسائل هم جامعه بپرازد

سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات در ادامه اظهار داشت: آقای دکتر پزشکیان عزیز شما رئیس جمهور عالی‌ترین نهاد فرهنگی کشور هستید، شورایی که به جای پرداختن به مسائل کلان و مهم فرهنگی و آموزشی مدت‌ها است به مسائل سطحی و غیر مهم مشغول شده و به جای قانونگذار کشور یعنی مجلس شورای اسلامی قانونگذاری می‌کند، شورایی که به جای پرداختن به مسئله مهم جوانی جمعیت و پیری کشور، مسئله مهم حجاب و عفاف در جامعه از منظر حاکمیتی رسانه‌ای و تربیتی و جلوگیری از برهنگی مفرط در جامعه و سقوط رتبه علمی ایران به ۱۷ در سال جاری و ده‌ها مسئله دیگر به مسئله تاثیر قطعی معدل در کنکور سن داوطلبان دانشگاه فرهنگیان و موارد مشابه ورود کرده و با تصمیمات بعضاً نادرست و ناکارآمد فضای روانی جامعه و دانش آموزان عزیز را به مخاطره انداخته است.

از هرگونه تهدید توهین و تهمت نسبت به نمایندگان ملت پرهیز کنید

عظیمی راد با تأکید بر اینکه مصوبه تاثیر قطعی معدل در کنکور دارای ایرادات اساسی است، گفت:مصوبه تاثیر قطعی معدل در کنکور ۱۴۰۴ با اعلام قبولی‌های برتر عمدتاً از مدارس خاص و برتر نشان داد اهداف تحقق عدالت آموزشی به خوبی محقق نشده و لذا از شما رئیس جمهور محترم انتظار است، صدای کارشناسان و دلسوزان را بشنوید، به تذکر نمایندگان ملت که طبق اصول ۸۴ و ۸۶ قانون اساسی وظیفه دفاع از حقوق ملت را بر عهده دارند، توجه نموده و به مسئولین دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی متذکر شوید از هرگونه تهدید توهین و تهمت نسبت به نمایندگان ملت پرهیز کنند.

عظیمی خاطرنشان کرد:پیشنهاد اکثر کارشناسان مثبت شدن پایه یازدهم در تاثیر قطعی معدل و افزایش سن داوطلبان فرهنگیان به ۳۰ سال است، کلانشهر مشهدالرضا قطب معنوی و مذهبی ایران اسلامی است، مشهد قطب گردشگری زیارت، سلامت و علم و فناوریست، توجه ویژه به این کلانشهر در استان پهناور خراسان رضوی چه در بودجه سالیانه و چه در اتمام زیرساخت‌های حیاتی مورد انتظار از رئیس جمهور محترم و نمایندگان ملت است.

در پایان سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات تاکید کرد: شهر مرزی و محروم کلات نادر با مردمانی غیور، انقلابی و ولایتمدار و موقعیتی تاریخی و کهن محروم از امکانات و توجهات است، خواهش من از رئیس جمهور محترم و وزرای کابینه توجه به اتمام زیرساخت‌ها در این شهرستان است.

انتهای پیام