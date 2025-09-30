به گزارش ایلنا، احمد بخشایش اردستانی نماینده مردم اردستان در نشست علنی امروز (سه‌شنبه، ۸ مهر ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی به وزیر اقتصاد، با اشاره به وضعیت نامطلوب صندوق تأمین آتیه بانک تجارت، خواستار نظارت جدی وزارت اقتصاد و نهادهای نظارتی بر عملکرد این‌گونه صندوق‌ها شد.

وی افزود: در سال ۱۳۷۳ بانک تجارت اقدام به تشکیل صندوق تأمین آتیه کرد و از حساب کارکنان وجوهی را برداشت می‌کرد و همچنان نیز این برداشت ادامه دارد و قرار بود بانک هم سهمی را به این صندوق اختصاص دهد تا در آینده، آتیه بازنشستگان تأمین شود.

بخشایش اردستانی با انتقاد از عملکرد فعلی این صندوق افزود: ظاهراً افرادی که منابع مالی این صندوق در اختیارشان بوده، سوءاستفاده‌هایی از جمله خرید خودروهای گران‌قیمت برای خود و دریافت تسهیلات داشته اند و همچنین برای جلوگیری از ورشکستگی شرکت لیزینگ، از منابع این صندوق برداشت شده است.

نماینده مردم اردستان در مجلس ادامه داد: اکنون که بازنشستگان معترض هستند، به آن‌ها گفته می‌شود که منابع صندوق، سپرده بوده و سودی نداشته و از آن‌ها خواسته می‌شود که به گذشته کاری نداشته باشند. اما آقای وزیر! مگر می‌شود به گذشته کاری نداشت؟ آیا در دیگر بانک‌ها هم چنین وضعی حاکم است؟

وی تأکید کرد: تقاضا دارم نظارت وزارت اقتصاد و نهادهای مسئول بر صندوق‌هایی که برای تأمین آینده بازنشستگان تشکیل شده‌اند، افزایش یابد و با متخلفان برخورد شود.

