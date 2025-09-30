خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بخشایش اردستانی در تذکر شفاهی:

نظارت بر صندوق‌های آتیه بازنشستگان جدی‌تر شود

نظارت بر صندوق‌های آتیه بازنشستگان جدی‌تر شود
کد خبر : 1693696
لینک کوتاه کپی شد.

نماینده مردم اردستان با اشاره به وضعیت نامطلوب صندوق تأمین آتیه بانک تجارت، خواستار نظارت جدی وزارت اقتصاد و نهادهای نظارتی بر عملکرد این‌گونه صندوق‌ها شد.

به گزارش ایلنا، احمد بخشایش اردستانی نماینده مردم اردستان در نشست علنی امروز (سه‌شنبه، ۸ مهر ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی به وزیر اقتصاد، با اشاره به وضعیت نامطلوب صندوق تأمین آتیه بانک تجارت، خواستار نظارت جدی وزارت اقتصاد و نهادهای نظارتی بر عملکرد این‌گونه صندوق‌ها شد.

وی افزود: در سال ۱۳۷۳ بانک تجارت اقدام به تشکیل صندوق تأمین آتیه کرد و از حساب کارکنان وجوهی را برداشت می‌کرد و همچنان نیز این برداشت ادامه دارد و قرار بود بانک هم سهمی را به این صندوق اختصاص دهد تا در آینده، آتیه بازنشستگان تأمین شود.

بخشایش اردستانی با انتقاد از عملکرد فعلی این صندوق افزود: ظاهراً افرادی که منابع مالی این صندوق در اختیارشان بوده، سوءاستفاده‌هایی از جمله خرید خودروهای گران‌قیمت برای خود و دریافت تسهیلات داشته اند و همچنین برای جلوگیری از ورشکستگی شرکت لیزینگ، از منابع این صندوق برداشت شده است.

نماینده مردم اردستان در مجلس ادامه داد: اکنون که بازنشستگان معترض هستند، به آن‌ها گفته می‌شود که منابع صندوق، سپرده بوده و سودی نداشته و از آن‌ها خواسته می‌شود که به گذشته کاری نداشته باشند. اما آقای وزیر! مگر می‌شود به گذشته کاری نداشت؟ آیا در دیگر بانک‌ها هم چنین وضعی حاکم است؟

وی تأکید کرد: تقاضا دارم نظارت وزارت اقتصاد و نهادهای مسئول بر صندوق‌هایی که برای تأمین آینده بازنشستگان تشکیل شده‌اند، افزایش یابد و با متخلفان برخورد شود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی