به گزارش ایلنا، نمایندگان در جلسه امروز (سه‌شنبه ۸ مهر۱۴۰۴) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست در خصوص تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد وزارت جهاد کشاورزی در واردات نهاده های دامی، از مجموع ۲۲۳ رای ماخوذه با ۱۹۲ رای موافق، ۲۵ رای مخالف و ۶ رای ممتنع با این تقاضا موافقت کردند.

انتهای پیام/