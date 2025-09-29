به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت درشبکه ایکس نوشت: «امروز در بازدید از ایستگاه آتش‌نشانی از نزدیک شاهد فداکاری و آمادگی قهرمانانی بودم که بی‌هیچ چشم‌داشتی جان خود را سپر مردم می‌کنند. روز آتش‌نشان فرصتی است برای قدردانی از ایثار و شجاعت آنان.»

انتهای پیام/